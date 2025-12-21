µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬ÆÀÅÀ¸å¤Ë¸«¤»¤¿¹ÔÆ°¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ°¸¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¸½ÃÏÃíÌÜ¡ÖºÇ¤â´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¾ìÌÌ¡×
µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬³«ËëÀï°ÊÍè¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î20Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤Ç¥ì¥Ð¥ó¥Æ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢Î¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¼Õºá¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ð¥¹¥¯¸ì¤¬µ¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç·Ç¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¥½¥·¥¨¥À¤¬ÃæÈ×¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¹¶·â¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ÎMF¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥°¥¨¥Ç¥¹¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥¯¥í¥¹¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤Àµ×ÊÝ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£Ã¡¤¤Ä¤±¤¿¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤Ï³«ËëÀá°ÊÍè¡¢16»î¹ç¤Ö¤ê¤Îº£µ¨2ÅÀÌÜ¡£Ä¾¸å¤Ë¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ØÎ¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡È¼Õºá¥Ñ¥Õ¥©¡É¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄËº¨¤ÎPK¸¥¾å¤«¤é¼ºÅÀ¤·1-1¤Î¥É¥í¡¼·èÃå¡£¸½ÃÏ»æ¡Ö¥¨¥ë¡¦¥Ç¥£¥¢¥ê¥ª¡¦¥Ð¥¹¥³¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ×ÊÝ¤¬·Ç¤²¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¥½¥·¥¨¥À¤Î±ÉÍÜ»Î¥¤¥ª¥ó¡¦¥´¥á¥¹»á¤Ø¤Î¤â¤Î¡£¡ÖEutsi IONGO! Zurekin gaude¡Ê´èÄ¥¤ì¥¤¥ª¥ó¥´¡ª¡¡ËÍ¤¿¤Á¤Ï·¯¤È¤È¤â¤Ë¤¤¤ë¡Ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£µ»ö¤Ç¤Ïµ×ÊÝ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¤â´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¾ìÌÌ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ»öÆâ¤Ç¤Ïµ×ÊÝ¤Î¼Õºá¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Î¼«¿È¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¼«¾Ê¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¢¤ë¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¡£µ×ÊÝ¤¬Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¼«¿È¤ÎÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¡Ê21¾¡3Ê¬¡Ë¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë