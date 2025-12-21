¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤Î¡ÈºÇÄã¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°¡É¤Ë¡¢¶õµ¤³¬ÃÊ¡¦¤â¤°¤é¥Ö¥Á¥®¥ì¡Öµ¤»ý¤Á¤ï¤ê¡¼¤Ê¡ª¡×
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô¡Á¤â¤¦¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤ÎºÇÄã¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¡¢¶õµ¤³¬ÃÊ¡¦¤â¤°¤é¤¬¿ÏÊª¤ò¸þ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤·¤ó¤¤¤Á¤Î¡ÈÎ¢ÀÚ¤ê¹Ô°Ù¡É¤Ë¿ÏÊª¤ò¸þ¤±¤ë½Ö´Ö
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÍßË¾¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¡ÈÍß¡É¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¡¢¾Þ¶â¤ò¤«¤±¤¿À¸¤»Ä¤ê¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤À¡£MC¤Ï¾®äØÀéË¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£½¸¤á¤é¤ì¤¿·Ý¿Í¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¤È¤â¤·¤²¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡¢¤ß¤Á¤ª¡Ê¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¡¢¥ä¥¸¥Þ¥ê¡¼¡£¡Ê¥¹¥«¥Á¥ã¥ó¡Ë¡¢¹âÌîÀµÀ®¡Ê¤¤·¤¿¤«¤Î¡Ë¡¢ÎëÌÚ¤â¤°¤é¡Ê¶õµ¤³¬ÃÊ¡Ë¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¤Î8¿Í¡£
¡¡Âè1¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¹âÌî¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬Ã¦Íî¡£À¸¤»Ä¤Ã¤¿6Ì¾¤¬µÙ·Æ»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Å·¤ÎÀ¼¤«¤é¡Ö¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¤¤¿¤¤Êý¤ÏÌ¾¾è¤ê½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢µÊ±ì¼Ô¤Î¤ß¤Á¤ª¡¢¤â¤°¤é¡¢¥ä¥¸¥Þ¥ê¡¼¡£¤Î3Ì¾¤¬Ì¾¾è¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤â¡Ö¥Ë¥³¥Á¥ó¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤Ê¥²¡¼¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤è¤ê¤â¥¿¥Ð¥³¤ò¡ÖÃ»¤¯¡×¥«¥Ã¥È¤·¤¿¼Ô¤À¤±¤¬¡¢¤½¤Î¥«¥Ã¥È¤·¤¿Ê¬¤À¤±µÛ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤À¡£
¡¡Âè1»î¹ç¤Ï¡¢¤ß¤Á¤ªÂÐ¥ä¥¸¥Þ¥ê¡¼¡£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤ß¤Á¤ª¤¬¸«»ö¾¡Íø¤·¤¿¡£Â³¤¯Âè2»î¹ç¤Ï¤â¤°¤é¤ÈÈóµÊ±ì¼Ô¤Î¤·¤ó¤¤¤Á¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¡Ö²¶¤ÏµÛ¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤°¤é¤ËµÛ¤ï¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤ï¤¶¤ÈÄ¹¤¯ÀÚ¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤ë¤À¤±¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤¿¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤â¤°¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡© ¿®¤¸¤Þ¤¹¤è¡¢¤·¤ó¤¤¤Á¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÁ´ÌÌÅª¤Ë¿®Íê¤·¡¢¾¡Éé¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤·¤ó¤¤¤Á¤ÏÎ¢ÀÚ¤ê¡¢¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÃ»¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢¤â¤°¤é¤ÏÂÑ¤¨¤¤ì¤º¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤ï¤ê¡¼¤Ê¡ª¡×¤È·ãÅÜ¤·¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿ÏÊª¤ò¸þ¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡Ö¤¢¤Á¡¼¤Ê¡ª¤â¤¦ÌµÍý¤ä¡×¤ÈÂ¨¼Î¤Æ¤¿¡£
¡ÊABEMA¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô¡Á¤â¤¦¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Á¡Ù¤è¤ê¡Ë