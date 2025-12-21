Âç¶¶Í´µª¤¬2ÀïÏ¢È¯¡ª¡¡¿¹²¼Î¶Ìð¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Î6»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¤Ë¹×¸¥
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FWÂç¶¶Í´µª¤¬¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëº£µ¨7ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï20Æü¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè22Àá¤Ç¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¡£Âç¶¶¤ÏMF¿¹²¼Î¶Ìð¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢45Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£Å¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò½èÍý¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢Âç¶¶¤¬Á´Â®ÎÏ¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢Áê¼êDF¤¬Áê¼êGK¤ØÁ÷¤Ã¤¿¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¥¹¤¬¤º¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ò²ó¼ý¤·¤¿Âç¶¶¤¬¡¢Ìµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ø¤È²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ë1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï6»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÄÏ¤ß¡¢¹ß³Ê·÷¤Î¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò¡Ö6¡×¤Ë¹¤²¤¿¡£¼¡Àá¤Ï26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢2°Ì¥ß¥É¥ë¥º¥Ö¥é¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¸½ºß29ºÐ¤ÎÂç¶¶¤Ï2024Ç¯²Æ¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Á¥§¹Åç¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï36»î¹ç¤Ç9¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï22»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç7¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨Âç±«¤Ç»î¹çÅÓÃæ¤ËÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè19Àá¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¥¤Àï¤Ç¤Î1ÆÀÅÀ¤ò´Þ¤à¡Ë¡£
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÂç¶¶¡¢ÌÔÎõ¥×¥ì¥¹¤¬¼Â¤êº£µ¨7ÅÀÌÜ¡ª
A Christmas gift for Yuki Ohashi! 🫣⚽️#EFL | @Rovers pic.twitter.com/SBWrfuWBnL— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) December 20, 2025