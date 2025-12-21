¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡§¥Üー¥ó¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¥·ー¥º¥ó2¡¢¥«¥ì¥ó¤Ï¡ÖºÇ¤â¶¯¤¯¡¢ºÇ¤âÉ¬»à¤Ê¾õÂÖ¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸¥È¥é¥¦¥ÞÃæÆÇ¡×¤Ë
¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡§¥Üー¥ó¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡¿¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Þー¥É¥Ã¥¯¤È¥¥ó¥°¥Ô¥ó¡¿¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥£¥¹¥¯¤ÎßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥«¥ì¥ó¡¦¥Ú¥¤¥¸¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÎÏ¶¯¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£±é¤¸¤ë¥Ç¥Ü¥é¡¦¥¢¥ó¡¦¥¦¥©ー¥ë¤¬¡¢ÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡§¥Üー¥ó¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¥·ー¥º¥ó1¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¹¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«·ÙÃÄ¤¬°ãË¡²½¤µ¤ì¡¢²ü¸·Îá¤¬Éß¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î³¹¤ÏÂç¤¤Êº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¥¦¥©ー¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿º®Íð¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë»þ¤³¤½¡¢¥«¥ì¥ó¤ÏËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¡È¥È¥é¥¦¥ÞÃæÆÇ¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Êª»ö¤¬°ÂÁ´¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢¾õ¶·¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÂÐ½è¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£¥·ー¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢Èà½÷¤ÏºÇ¤â¶¯¤¯¡¢ºÇ¤âÉ¬»à¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥«¥ì¥ó¤Ë¤ÏÄ¹¤¤Êª¸ì¤¬¤¢¤ë¡£ÈÇ¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×Á´3¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¦¥©ー¥ë¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥«¥ì¥ó¤Ë¤Ï¡È¼«·ÙÃÄ¤Ê¤ó¤ÆÂç´Ö°ã¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¡È¤³¤ì¤·¤«Æ»¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¥«¥ì¥ó¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ö¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥«¥ì¥ó¤Ï¥¦¥©ー¥ë¤ò¡ÖËüÇ½·¿¤Î¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾õ¶·¤¬¤¹¤Ù¤ÆÆÃÊÌ¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥°¥ìー¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»×Î¸¿¼¤¯¡¢ÃÎÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÈÙÝ¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾õ¶·¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤Ï¾ï¤Ë¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
¥·ー¥º¥ó1¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Î´í¸±¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¥«¥ì¥ó¤¬°Û¤ò¾§¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Þ¥Ã¥È¤¬¡ÈÉôÂâ¤òºî¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥¹¥¯¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤ØÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤ÏÄñ¹³±¿Æ°¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥«¥ì¥ó¤¬¤½¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡§¥Üー¥ó¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¥·ー¥º¥ó2¤Ï2026Ç¯3·î¤Ë¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¡£¥·ー¥º¥ó1¤ÏÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£
