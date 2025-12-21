554²¯±ß¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¹ëÅ¡¤ËØ³Á³¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿¡¢¥ä¥Ð¤¤¡×¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î¹¤µ¤ÈÀßÈ÷¤ËÊÆ¶½Ê³
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Ï¡¢ÊÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖKICK¡×¤Î¿Íµ¤ÇÛ¿®¼Ô¥¢¥Ç¥£¥ó¡¦¥í¥¹»á¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£¹ë²Ú¤Ê¼«Âð¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¤ä¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤Ê¤É¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤Î1Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë½Ð±é¡£ÇÛ¿®¼Ô¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Íè½Õ¤ÎWBC¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¼«Âð¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú¤ÊÀßÈ÷¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£Âç¤¤Ê¥¸¥ã¥¯¥¸¡¼¤ä¡¢¼¼Æâ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤ä¥×¥íÊÂ¤ß¤ÎÏÓÁ°¤ò¸Ø¤ë¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¨¤ëÀßÈ÷¤Þ¤Ç´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¼«Âð¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢º£Ç¯¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤ò½Ë¤¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢²áµî¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¡¼¡£»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÎ¾Åê¼ê¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È2021Ç¯¤«¤é12Ç¯Áí³Û3²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó554²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢º£µ¨Ç¯Êð¤Ï2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó38²¯±ß¡Ë¡£Îý½¬¾ì¤òË¬¤ì¤¿¥í¥¹»á¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿¡¢¥Þ¥¸¤«¡£¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡£ºî¤ë¤Î¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡Ê¤Î´ü´Ö¤¬¡Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¤À¤¤¤À¤¤4¤«·î¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¹ë²Ú¤ÊÀßÈ÷¤À¡×¡Ö»þ¡¹¡¢»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Î¶â»ý¤Á¤Ã¤×¤ê¤òËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë