「もっと早く知りたかった！」汚れた洗面台が…手で触らず1分でピッカピカ！ 年末に試してよかった“もう手放せないクリーナー”
今年4月に発売された「クイックル 洗面ボウルクリーナー」。洗面掃除が劇的にラクになるとすぐさまSNSなどで話題になり、供給が追いつかなくなって即在庫切れに……。もはや幻のアイテムと化していましたが、11月から出荷が再開され、店頭で見かけるようになりました。
筆者も最近ようやく入手。予想以上に使い勝手がよく、まさに革命的なアイテム！ 面倒だった洗面ボウルの掃除に気軽に取り掛かれるようになりました。
◆スポンジ・洗剤が一体となった画期的なクリーナー
手洗いや歯磨きなどで毎日使うため、すぐに汚れてしまう洗面ボウル。使った家族がその都度掃除をしてくれたら一番いいのですが、なかなかそうもいかないですよね。
これはもう仕方がないことと割り切って掃除シートやキッチンペーパーなどで拭き掃除をしていましたが、できればうがいをした場所を、シートを使っているとはいえ手で触りたくないというのが本音……。
「クイックル 洗面ボウルクリーナー」は、そんな洗面ボウルに手で触れることなくきれいに掃除できてしまう優れもの。通販サイトや店頭では税込500円前後で販売されています。
洗剤の入ったボトルの先端にスポンジがついていて、わざわざ洗剤やスポンジ、ビニール手袋など複数のアイテムを準備しなくても、これ1本あればサクッと掃除に取り掛かることができるんです。
洗剤は液体タイプ。汚れを落としてくれるだけでなく、除菌・消臭・ウイルス除去※1の効果もあります。抗菌スポンジを採用していて、使用後に汚れを取り洗浄液を含ませておくことでスポンジの清潔を保つことができます。
※すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。
※1 エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
◆手を汚さず掃除できることがこんなにも快適だったとは……！
さっそく使ってみます。洗面ボウルにスポンジを押し当てると、じゅわっと泡立った洗剤が出ます。あとはその泡を広げながら、くるくるとなでるように洗面ボウルをスポンジでこするだけ。
スポンジはほどよく柔らかく、角部分にもしっかりフィット。元々洗面ボウルは頻繁に掃除をする箇所のため、しつこい汚れがあまりついていないこともあり、力を入れなくてもスルスルと汚れが落ちていきます。必要以上に力を入れすぎて余分に洗剤が出てしまうこともありません。
我が家では娘が毎朝ヘアスプレーを使うのですが、噴射されたスプレーが洗面ボウルに残ってホコリが付着しがち。ファンデーションによるうっすらとした黄ばみや、歯磨き粉の顆粒などのザラザラ汚れも目立ちます。
それが1分もせずこの通りピカピカに！ 手を濡らさず＆汚さずに掃除ができるというだけで面倒くささが激減。洗面所を使ったついでに気軽に掃除に取り掛かれるようになりました。防汚コーティング効果のおかげか、洗面ボウルがつるんときれいに見えます。
◆我が家の掃除グッズ一軍入り決定！
これまで洗面ボウルの掃除には使い捨てシートを使っていた我が家。スプレー洗剤とシートを出して掃除をし、シートの水気を絞ってゴミ箱へ捨てて、手を洗って…という流れを当たり前にこなしていましたが、「洗面ボウルクリーナー」なら、出して掃除をして元の場所へとしまうだけ。
今までだいぶ面倒なことをしていたんだな……と気付かされました。
「洗面所を使ったらサッとでいいから掃除してね」とお願いしても全くやってくれなかった子ども達も、くるくるとなでるだけで簡単にきれいになるのが面白いのか、進んで掃除をしてくれるように……！
つめかえ用洗剤（約6回分）も売っているため、一度本体を買ってしまえばスポンジがへたるまで中身を詰め替えて長く使うことができますよ。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
