◆フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会 最終日（２１日、東京・代々木第一体育館）

アイスダンスのフリーダンスに向けての公式練習が午前に行われた。リズムダンス（ＲＤ）１位の吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組は本番衣装を着用し、リフトや息の合ったツイズルなど、順調な様子を見せた。アイスダンスは来年２月のミラノ・コルティナ五輪では団体戦のみに出場可能。選考基準を満たしているのは「うたまさ」のみ。吉田は「誰が見ても納得した上で、私たちを選考していただけるように、私たちの強みをこの舞台で出し切りたい」と意気込んでいた。

ＲＤ３位の紀平梨花（トヨタ自動車）、西山真瑚（オリエンタルバイオ）組は「もののけ姫」の音楽に合わせ最終調整した。紀平はブラウン、西山は緑の新衣装を着用。ＲＤ終了後に紀平は「全日本に帰ってこられて感慨深い」と３季ぶりに今大会に帰ってきた思いを語っていた。

「りかしん」は午後２時２３分から３番滑走。連覇を目指す「うたまさ」は最終５番滑走で同２時４０分に演技開始予定。