体力がないから「年収100万円未満」…“虚弱に生きる”30歳女性が伝えたいこと
SNSを中心に“虚弱”というキーワードが盛り上がりを見せています。これは、病気ではないが体力がない、体調を崩しやすい、疲れやすい…などの体質をざっくりと指す言葉で、「自分も当てはまる」「同じような人がほかにもいることがわかって嬉しい」などの反響が相次いでいます。
虚弱体質のリアルをつづったエッセイ『虚弱に生きる』を出版した絶対に終電を逃さない女さんと、「自分も幼少期、虚弱だった」という文筆家のひらりささんが対談。なぜ今虚弱という言葉が受けているのかや、欲望と体力の関係などについて語りました（この記事は、12月7日に大盛堂書店で行われたトークイベントの内容を再編集したものです）。
◆コロナ禍を過ぎたからこそ「虚弱」が注目された？
ひらりささん（以下、ひらりさ）：終電さんは大学生の頃にガクッと体力が落ちて、体力のない20代を過ごしてきたそうですが、虚弱体質であることを発信し始めたのはここ数年のことですよね。
絶対に終電を逃さない女（以下、終電）：そうですね。X（元Twitter）で日々の体調不良のことをつぶやいてはいたんですけど、2024年に同じく虚弱体質のライターであるヒオカさんという方が「対談しませんか？」と声をかけてくれて。その対談記事に反響があったので、虚弱をテーマにしたエッセイを書いたらさらにバズり、単著の出版につながりました。
ひらりさ：その対談をきっかけに「虚弱」という言葉を使うようになったんですね。
終電：「虚弱」と言ってしまっていいのだろうかと思っていたんですよね。それと、体調が安定しないことを公にするのはビジネス的にも不安があって。でも発信してみたら、言ってよかったんだ、むしろこれが仕事になるんだと気づきました。
ひらりさ：2020年代序盤って、コロナ禍真っ盛りだったじゃないですか。みんなが危険にさらされていて、病気に対する危機感があったから「平常時でも具合悪い」という話が注目を集めることは難しかったんじゃないかな。でもコロナ禍を抜けて、後遺症に悩む方や、運動量が減って体調不良になる方が出てきたりして。
また働き方にも注目が集まり、「コロナ前の働き方って、そもそも無理してきたんじゃないか」という気づきが発見されたと思います。「虚弱」が今受け入れられているのは、そんなタイミングもあったのかなと感じました。
終電：鋭い分析だと思います。私にはその観点はありませんでした。
◆体力がなくて働けないせいで年収が100万に満たない
ひらりさ：私は会社で働いているのですが、大学生のインターンの子と喋っているときに、「今の大学生は、10代の頃コロナ禍で外に出て活動していないので、胃が弱いと思う！」という持論を披露されて（笑）。そうか、世代的な影響もあるんだなと。
なので、終電さんの発信はエポックメイキングだなと思います。「『体調悪い』って言っていいんだ」って、勇気をもらう人も多いのではないでしょうか。
終電：「自分と同じような人がいることがわかって救われた」など、予想以上に好意的な反応が多かったですね。ただ、「体調が悪いのは規則正しい生活をしてないからだ」とか、「運動をすれば治る」みたいに言ってくる人も一定数います。なので、『虚弱に生きる』では先回りして、病院の受診歴や実践している食生活や運動、体力がなくて働けないせいで年収が100万に満たないことまで、想定されるあらゆる反論に対する反論を書きました。
ひらりさ：想定される反論をすべて潰しつつ、ちゃんと1冊の本として完成している完成度がすごいですよね。
ちなみに私は多動気味ですが、幼少期は虚弱だったんです。習い事で水泳をしていたんですけど、25メートル泳ぐだけで顔が真っ赤になるので、恥ずかしくて辞めちゃって。家にある家庭の医学辞典みたいな本で調べたら、「それは虚弱です」と書いてあったのが、虚弱との出会いですね。持久力を要する運動をしないようになったんですが、大人になって振り返ると、虚弱だからこそ本当は運動しておくべきだったなと。30歳を過ぎてからパーソナルトレーニングやバレエ教室に通うようになり、試行錯誤している話を、『まだまだ大人になれません』に書いています。
