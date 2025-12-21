仕事納めまでもう一息……溜まった疲労を解消するには、温泉がおすすめです。日本では古くから、温泉を健康に活用する「湯治」という考えが受け継がれてきました。自分にピッタリな温泉地で、身も心も癒されてみませんか。今回は「温泉総選挙2025」の結果をもとに、疲労回復に訪れたい「湯治ウェルネスに最適な温泉ランキング」TOP3を紹介します。

頑張った身体を労りたい…ピッタリな温泉地は？

2025年も終わりが近づいてきました。

年末年始のお休みを利用して旅行に出かけ、溜まった疲れを癒そうと考えている人もいるのではないでしょうか。そんな“癒し旅”のテッパンといえば「温泉」です。

有効成分がたっぷり含まれた湯を持つ温泉地に滞在し養生を試みる療法は、古くから「湯治」と呼ばれてきました。近年ではその「湯治」と現代的な健康増進を指す「ウェルネス」を組み合わせた「湯治ウェルネス」が広がりを見せています。

身体によいことだけでなく、精神的な側面、活き活きとした生活など、より広範囲の健康を指すのが「ウェルネス」の特徴で、温泉はウェルネス回復にも貢献できると考えられているのです。

そこで今回、一般社団法人ジャパンデザイン「旅して日本プロジェクト」主催、5省庁の後援のもと行われた「温泉総選挙2025」から、年末年始に心身の疲労をキレイさっぱり清算する「湯治ウェルネスに最適な温泉ランキング」TOP3を紹介します。

【調査概要】

■主催：旅して日本プロジェクト

■後援：環境省、内閣府、総務省、経済産業省、観光庁（順不同）

■エントリー対象者：全国の温泉地

■エントリー温泉地数：77温泉地

■エントリー部門：絶景部門、美肌部門、秘湯／名湯部門、レジャー／街ぶら部門、湯治ウェルネス部門、歴史／文化部門、健康／スポーツ部門、おもてなし部門

■投票人数：5万0,275人

■投票総数：7万4,314票※

※ WEB投票とリアル投票いずれも、好きな温泉地に最大2回投票可能とした。

■投票期間：2025年8月8日〜2025年10月31日

第3位 沓掛温泉（長野県）

信州・青木村の静かな山あいに佇む「沓掛（くつかけ）温泉」は、古くから親しまれてきた、素朴で滋味深い湯治場です。

平安時代の国司・滋野親王が入湯したところ目の疾患が治ったといわれているため、その歴史は1000年にもおよびます。派手な観光地化とは一線を画し、自然と調和した環境のなかで、心身をゆっくりと整える本来の湯治ウェルネスを体感できる温泉地です。

泉質は肌あたりのやさしい単純硫黄泉で、保温効果が高く、冷え症や疲労回復、関節痛の緩和などに効果が期待されます。地元の暮らしに溶け込む温泉文化は、この地ならでは。シャワーからも温泉が出るそうですよ。

入浴は満山荘、かなふや旅館などの宿泊施設だけでなく、日帰り温泉・小倉乃湯でも可能。小倉乃湯は破格の200円で利用できる共同浴場で、気軽に立ち寄ることができます。小さな温泉地ですが、都会の喧騒を離れ静かに過ごすにはもってこい。新年を迎える気力もチャージできる場所です。

第2位 鳴子温泉郷（宮城県）

宮城県北部の奥州に広がる鳴子温泉郷は、「鳴子温泉」「東鳴子温泉」「川渡温泉」「中山平温泉」「鬼首温泉」の5つの湯処が連なる、歴史と泉質の豊かさで知られる名湯の里です。古くは『続日本後記』（837年）にも記される湯治文化が息づき、現代でも湯治ウェルネスの場として全国屈指の評価を得ています。

この温泉郷の魅力は、約400にもおよぶ源泉から湧き出す多彩な泉質でしょう。日本の泉質分類11種のうち8種類を有し、それぞれが異なる効能を持つため、滞在中に湯めぐりをしながら心身の調整や回復を図る湯治体験ができます。

鳴子温泉郷観光案内所ではお得な湯めぐりチケットが販売されているので、数日かけて制覇するのも楽しそうですね。

肌に優しいナトリウム炭酸水素泉や硫黄泉など、血行促進や冷え症改善、美肌効果が期待される泉質が揃い、慢性的な疲労やストレスの軽減にも最適です。

また温泉街の周辺は、鳴子峡や潟沼など豊かな自然に囲まれ、四季折々の景観と静かな環境が心身ともにリラックスさせてくれます。点在する足湯スポットや散策路は、滞在中の軽い運動やリフレッシュにもぴったり。

歴史ある共同浴場や伝統的な宿に滞在して、地元の食文化やこけし文化に触れることで、心と体のバランスを整える理想的な湯治ウェルネス旅となるでしょう。

第1位 指宿砂むし温泉（鹿児島）

指宿砂むし温泉は、豊かな自然に囲まれた鹿児島県指宿市で体験できる、世界的にも珍しい“天然砂むし温泉”です。海岸の砂は地下から湧き出る温泉で自然に温められ、その温かさと砂の重みによって全身がじんわりと包み込まれます。この独自のスタイルは、昔から湯治を愛する人々に指示されてきました。

砂むし温泉は湯への入浴と異なる形で心身の調整を促します。自然の熱が体を温め、血行を促進することで新陳代謝が活性化し、老廃物や余分な水分の排出を助けるデトックス効果が期待されるほか、筋肉や関節にやさしい熱刺激が肩こりや腰痛、冷え症といった慢性的な不調にも貢献。砂の重みから解放されたあとの爽快感がたまらないそうです。

300年ものあいだ親しまれてきた砂むし温泉の効能は、近年の医学研究で証明されることになりました。砂むし温泉は、身体の温度上昇を緩やかに行い、脳の血流変化も小さいため、サウナや通常の入浴と比べて負担が少ないことが確認されました。幅広い世代の健康維持に適していると評価されています。

海を眺めながら入ることのできる砂むし温泉もあるそうです。波音をききながら砂に包まれる穏やかな体験は、日常のストレスから解放される理想的な湯治ウェルネスの場です。指宿砂むし温泉で、自然と調和した健康習慣をぜひ体感してみてはいかがでしょうか！