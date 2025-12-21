ＭＬＢ公式サイトは２０日、各球団でそれぞれ最も１試合で活躍した「ベストパフォーマンス」を見せた選手を選出した。

ドジャースは、大谷翔平投手（３１）が、１０月１７日（日本時間１８日）のリーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦で見せた活躍が選ばれた。３勝無敗とワールドシリーズ進出に王手をかけたドジャースは、大谷が先発。投げては７回途中無失点で１０奪三振をマークして勝利投手になると、打っても先頭打者本塁打を放つなど３本塁打の大暴れで、５―１での快勝に大きく貢献した。

ＭＬＢ公式でドジャース担当記者を務めるソニア・チェン記者は「大谷がリーグ優勝決定シリーズ第４戦で見せた３本塁打、１０奪三振は、史上最高の活躍のひとつだった。ドジャースがワールドシリーズに王手をかけた中で、６回まで無失点で抑え、３本塁打。そのうち一つは場外まで運んだ。同シリーズでスランプだった大谷だが、この試合の活躍だけでシリーズＭＶＰとなった。前年に『５０―５０』を達成した試合（２４年９月１９日のマーリンズ戦）を超えてドジャースでの彼を象徴する活躍だった」とした。

さらに日本人選手では大谷と同じ花巻東高出身の菊池雄星投手（３４）も今季のエンゼルスのベストパフォーマンスに選ばれた。６月２５日（同２６日）の本拠地・レッドソックス戦で、７回３安打２失点（自責０）で１２奪三振。エンゼルス担当のレット・ボリンジャー記者は「強力ボストン打線を相手に圧巻の投球を見せた。自己最多１３Ｋまであと１つに迫り、１０５球で２０個の空振りを奪った」と説明した。