小中学校や高校で学ぶ教科のなかで、授業で教わった知識がいつのまにか通用しなくなっていた、ということがもっとも起こりやすいのが歴史だろう。あたらしい史料が発見されたり、研究が進展して過去の解釈が覆されたりして、塗り替えられることが多いのが歴史だといえる。

それは日本の城についても同様である。史料や絵図などが発見されたり、発掘調査で考古学的な発見があったり、科学的な調査によって新事実が発見されたりすることで、それまで当たり前だったことが、大きく覆ることがある。

たとえば、現存12天守のひとつ丸岡城（福井県坂井市）の天守は、長く「現存最古」と謳われてきた。古風な佇まいも相まって、天正4年（1576）に柴田勝家の養嗣子の勝豊が建てたという説が有力だったのだ。ところが、令和元年（2019）に行われた総合的な学術調査の結果、この天守は寛永3年（1626）以降に建てられたことが判明したのである。

2025年、“建築年代が確定していてもっとも古い天守”になった松本城

具体的には、天守の床下に保管されていた古い通し柱が、年輪の数や幅の大小を細かく測る酸素同位体比年輪年代調査の結果、1626年に伐採されたと判定された。ほかの柱や梁も同じ調査方法で1620年代の伐採とわかった。また、前述の通し柱に関しては、生物が生命を失ってから5730年で半減する放射性炭素の含有量を科学的に測り、外側の年輪の年代を測定する放射性炭素年代調査でも、1623＋α年という結果が出た。

こうなると異論をはさむ余地がない。戦国時代に建てられた「現存最古の天守」は犬山城、松本城、彦根城、姫路城、松江城の天守よりあたらしい、太平の世に建てられた古風な天守になってしまった。

あるいは、織田信長が永禄4年（1563）、美濃（岐阜県南部）の斎藤氏を攻略する前線として築いた小牧山城（愛知県小牧市）は、岐阜城に移るまでの4年間しか使われなかったため、急ごしらえの臨時の城だったと考えられていた。ところが発掘調査により、城の南側に本格的な城下町が展開していたと判明し、続いて平成16年（2004）以降の発掘調査で、主郭の周囲には巨石を積んだ、2段および3段の石垣がめぐる、本格的かつ先進的な城だったことがわかった。

その後、令和3年（2021）から7年（2025）度にかけ、小牧市は山頂の主郭部の復元整備を行い、現在では、以前とまったく違う景観が広がっている。

家康の天守の構造がわかる絵図が見つかった

2025年にも、このように歴史が変わった城がいくつかあった。そのうち主要な3つを以下に紹介したい。

最初に駿府城（静岡市葵区）である。山梨県山梨市の個人が所蔵していた縦75センチ、横72センチの絵図に、これまでの絵図にはない貴重な情報が描かれていることが、8月にわかった。姫路藩主の酒井家に伝わったとされるこの絵図は、延宝年間（1673〜81）に原本を写したと推測され、原本には徳川家康が大御所時代に居城にした当時の駿府城が描かれていたと考えられている。

家康時代の駿府城は、本丸の北西にあった史上最大とされる巨大な天守台の構造が、詳細にはわかっていなかった。天守台の中央に天守が建ち、その四隅を櫓が囲み、それらの間を多門櫓が結んでいたことは知られていた。絵図が見つかったことで、南側の石段が天守台の入口で、多門櫓の内部を経由し、東側の多門櫓から西向きに突き出た天守の付櫓に入る、というのが天守への入り方だとわかった。

この天守台には近年、大きな発見があったばかりだった。駿府城は明治29年（1896）に陸軍歩兵第34連隊が置かれたため、本丸を囲む内堀は埋められ、天守台も上部を崩されて地中に埋没してしまった。それが平成28年（2016）から令和2年（2020）の発掘調査で出土したのである。しかもその内側からは、家康が天正13年（1585）から同17年（1589）に築いたと思われる天守台まで出土した。

この発掘現場はしばらく間近で眺められたが、いったん閉鎖され、令和9年（2027）4月から、屋外の展示施設を整備したうえで、公開されることになっている。その際、天守のVR上映も検討されているが、絵図がその姿に影響をあたえることはまちがいない。

現状では最古となった松本城天守

続いて、現存12天守のひとつで国宝にも指定されている松本城（長野県松本市）に関するニュースである。松本市が天守の建築部材について年輪年代調査を行った結果、慶長5年（1600）の関ヶ原合戦以前の、文禄3年（1594）から慶長2年（1597）に建てられたことが明らかになったのだ。

松本城天守の建築年代は、これまで諸説あって定まらなかった。天守は大天守を中心に、乾小天守、渡櫓、辰巳附櫓、月見櫓の5棟で構成され、市の公式見解は、大天守と乾小天守は文禄2〜3年（1593〜94）ごろ、辰巳附櫓と月見櫓は寛永10〜11年（1633〜34）ごろに増築された、というものだった。だが、たとえば広島大学名誉教授の三浦正幸氏は、小天主だけが文禄元年（1592）ごろに建てられ、大天守は慶長20年（1615）ごろ、辰巳附櫓と月見櫓は寛永10〜15年（1633〜38）の増築だと主張していた。

調査は世界遺産登録を目指すために行われ、令和4〜6年（2022〜24）に名古屋工業大学名誉教授の麓和善氏と、奈良文化財研究所名誉研究員の光谷拓実氏が担当した。新しいと思われていた辰巳附櫓が、大天守と同年代の建築だとわかったことも大きい。月見櫓の建築年代も寛永3年（1626）から2年程度と判明し、従来考えられていたよりも古かった。

調査結果は、現存最古の天守を決めるうえでも意味があった。丸岡城がその「争い」から脱落したことはすでに述べた。すると松本城の「ライバル」は犬山城（愛知県犬山市）になる。犬山城天守も国宝5天守のひとつで、令和3年（2021）、松本城と同様に麓氏と光谷氏による調査の結果、天正13〜18年（1585〜90年）ごろに築かれた、と発表されていた。

そうであれば現存最古は犬山城で、松本城は2位になる。だが、前出の三浦氏は、犬山城天守の木材がその時期に伐採されたことは認めながら、その木材を使って美濃金山城（岐阜県可児市）に建てられた天守が、慶長6年（1601）に犬山に移築されたとの見解を発表した。つまり、犬山城が現存最古ではない可能性が指摘されたわけで、現状では、建築年代が確定していてもっとも古いのは松本城天守、ということになったのである。

壮麗な姿が解明されてきた明智光秀の城

3つ目は、明智光秀が築いた坂本城（滋賀県大津市）である。この城は、地上に痕跡がほとんど残されていなかったことから、長く「幻の城」と呼ばれていたが、9月18日に国の史跡に指定されたのである。

元亀2年（1571）の比叡山焼き討ち後、織田信長の命により光秀が、京都と比叡山を監視する目的で築いた城で、イエズス会宣教師のルイス・フロイスは、著書『日本史』に「それは日本人にとって豪壮華麗なもので、信長が安土山に建てたものにつぎ、この明智の城ほど有名なものは天下にないほどであった」（松田毅一・川崎桃太訳）と書いている。

実際、琵琶湖の水を引き入れた三重の堀がめぐらされ、まだ山城が中心だった時代に交通至便の要地に築かれた平城は先進的で、しかも、信長の安土城に6年も先がけ、大小2棟の壮麗な天守が建っていたという。だが、天正10年（1582）6月2日の本能寺の変後、山崎合戦で光秀が敗退すると、灰燼に帰してしまった。

その後、羽柴秀吉の命令で再建されたが、天正14年（1586）、城主だった浅野長政は秀吉の命で大津城（大津市）を築いて移り、廃城になった。こうしてわずか15年ほどしか存在せず、石垣などの資材は大津築城に使われたため、遺構がほとんど残っていなかった。

昭和54年（1979）、本丸と推定される場所で発掘調査が行われ、礎石建物の跡や大量の瓦などが発見されたのを最後に、ニュースもあまりなかったが、令和5年（2023）、湖岸から西に約300メートルの場所で宅地造成にともなう発掘調査が行われ、長さ30メートル以上、高さ1メートルの野面積の石垣で固められた、幅9〜10メートルの堀の跡が見つかったのである。

折しも、琵琶湖の水位の低下により、湖面から本丸の石垣の遺構が姿を現すことが多くなっていた。この湖底の遺跡に関しても、大津市と京都橘大により令和4年（2022）から、潜水などによる共同調査が行われ、あらたに石群や礫群が見つかっていた。

こうした一連の発見を受け、「幻の城」は規模や構造、琵琶湖との関係などについて、立体的に推定できるようになってきた。このため本丸とされる場所と、今回発見された三の丸の石垣と堀の計1万1,700平方メートルほどが、国指定史跡になったのである。2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に向けても、目が離せなくなってきた。

