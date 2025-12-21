【写真】皇居前にはご病状を案じる人の波…昭和最後の日々を振り返る

実は“ハロウィンPR”もお流れに

徐々に盛り上がるクリスマスムードは季節の風物詩だが、過去にはこの“盛り上げ方”に日本中が頭を抱えた年があった。昭和63年（1988）年のクリスマスである。この年の9月下旬から昭和天皇のご容体が深刻なものとなり、日本国民の不安と悲しみは自粛ムードとして街中に現れていた。

そこで難しい対応を迫られたのが、クリスマス商戦の主役となる業界の面々である。洋菓子、ホテル、テーマパーク、映画、コンパニオン、ナイトクラブ……未曾有の状況を前に、各業界はどのような判断を下したのか。実は当時まだ“ブレイク前夜”だったハロウィンも、自粛により菓子業界のキャンペーンがお流れになっていたという。結果的に昭和最後となったこの年のクリスマスを、当時の「週刊新潮」掲載記事で振り返る。

1988年12月12日、お見舞いのため、吹上御所に向かわれる皇太子ご夫妻（現上皇上皇后両陛下）

（以下、「週刊新潮」1988年12月15日号「追いつめられたクリスマスケーキの命運」を再編集しました）

＊＊＊

装飾や音楽を抑制

果たして今年は、クリスマスケーキが売れるや否や――。この予想もしなかった難問には、大方の洋菓子メーカーが頭を抱え込んでしまったようだ。

有名洋菓子メーカーの幹部が「追いつめられた洋菓子業界」の模様を話す。

「大手業者の一部にはすでに、自粛の申し合わせがムードとしてできている。例年に比べてどの店も装飾や音楽を抑制しているはずですよ。ケーキに入れる文字も、メリークリスマスの“メリー”を取ろうなど、なんとなく決めているのです。ただ、パッケージや包装紙は夏場に作ってしまった業者が多いですから、赤や白のカラフルな文字で書いてある。まずいかなあ、とは思っていますが、どこも目をつぶって使っているんです」

洋菓子業界はさる10月31日を「ハローウィン・デー」（編集部注：ハロウィン）なるものに決め、カボチャのケーキやキャンデーをプレゼントし合おうという虫のよい大宣伝を、子供向けに展開する作戦をたてていたという。ところが、その直前の9月19日に天皇陛下が吐血され、業界ぐるみの一大キャンペーン作戦は無期延期となった。

別の大手ケーキメーカーもいう。

「私どもの商売は、イベントを催していないと成り立たないところがある。なかでもクリスマスはダントツのお祭りですよ。お客様から“今年はクリスマスパーティーをやってもいいのか”という問合せがあるくらいですから、ケーキの売れ行きに影響がでるのは覚悟しています。ジングルベルのBGMや、店員の呼び込みもできるかどうか分からない。世間の流れを見ながら、不自然に映らないスタイルで行こうと思っておりますから」

クリスマスカラーを金と白に

クリスマスはホテルにとっても稼ぎ時である。名のあるホテルはどこも人気タレントを呼び、大広間を使ってディナーショーを開くが、今やそれも薄氷を踏む思いなのだ。

まずは、帝国ホテルの話。

「うちは、22日に峰さを理、23日に井上順、24日に服部克久のディナーショーを予定していますが、すでにほとんど予約でいっぱいになっています。9月と10月には企業パーティーの予約が多かったので、自粛といいましょうか、キャンセルが相つぎました。しかし、クリスマス・シーズンは、ディナーショーを中心に家族や友達レベルの予約が中心ですから、陛下のご病状とはさほど関係なさそうです。あまり派手にクリスマスをやるのは憚られますが、利用客には外国の方も多い。彼らにとってクリスマスは大事な宗教的行事ですからね。なるべく例年通りに迎えるつもりなんです」（広報室）

が、ホテルニューオータニの話を聞けば、ホテルマンにとっても深刻であることが分かる。

「ディナーショーを“今年もやるのか”という問合せがずいぶんありましたね。万一のことが起こらないかぎりは開く姿勢で準備を進めていますが、館内のデコレーションはかなり地味なものにいたしました。大きなツリーはなしにして、館内BGMも例年の12月は9割がたクリスマスソングですが、今年は1、2割に。クリスマスカラーも金と白に切り替えました。全体的にお正月のような静かな雰囲気になっています。和風クリスマスといったところです」（広報担当者）

TDLは土曜夜の花火とショーを自粛

それでも館内の何カ所かに、赤い豆電球を使ったツリーのある“クリスマス地帯”を設けているが、イルミネーションの類いは「集中制御方式」にした。万一の報が入ったら、1つのスイッチで瞬時に消してしまおうという工夫なのである。

呼び物のディナーショーはといえば、

「早見優、堺正章、北村英治、梓みちよ、さだまさしのショーを予定していますが、万一のことがあった場合は、全部中止せざるを得ないだろうと思っています。それは各ホテルが足並みを揃えるはずです。芸能プロダクションとの契約には、“特殊な事情”での取りやめはあり得る旨が記されていますから、それを根拠に話し合うことになると思うんです」（ホテルニューオータニ広報担当者）

では、東京ディズニーランドはどうか。

「12月1日からクリスマスのセレモニーをやっています。高さ15メートルのツリーを飾り、パレードやディズニーキャラクターが総出演するショーも開かれますが、土曜夜の花火やレーザー光線ショーはすでに自粛しておりましてね。今後、万一のことがあった場合は、やはりあまり派手なことをするわけにいかないとも思っています。クリスマス行事を中止する可能性も、目下検討しているんです」

10月末に映画業界が話し合いを

クリスマス行事ではないが、映画の東宝は12月13日に予定していた「東宝年忘れパーティー」を中止した。さる芸能通によれば、

「邦画が斜陽とはいっても、まだまだ映画会社の年忘れパーティーや新年パーティーは華やかなものですよ。所属をこえて新旧の俳優が集まり、政治家や財界人、芸能記者など招待客は2000人近いでしょう。しかし、それが、東宝を皮切りにすべて自粛されることになりました。東映と松竹は、年忘れではなく新春パーティーですが、それも中止が決定している」

その東宝の担当者の話。

「当社の創業者の小林一三の名にちなんで、当社は毎年、12月13日をパーティーの日と決めておりました。しかし、諸般の事情により中止させていただくことになり、社長名で関係者に通知申し上げたのです。実をいうと、さる10月末に映画業界の話し合いの場が持たれ、そういう方向を申し合わせていたんですよ」

ご病状に合わせてキャンセル電話が

深刻な状況に追い込まれてしまったのが、ホテルその他の宴会場にコンパニオンを派遣するバンケット業者である。ほとんどが小零細業者だけに、すでに危機的状態だ。業者の団体である日本バンケットプロデュース協会関係者はいう。

「10月、11月は年内で最も企業主催の大きなパーティーのある時期で、そのときに稼がないと年を越せません。ところが、ほとんど中止になり、クリスマスのパーティーも自粛、年忘れや新春パーティーなども続々中止。もう我々は真っ青なんですよ。予約だけなら結構あるんですが、陛下のご病状に敏感に反応している。血圧が下ったりすると、その日のうちにキャンセルの電話が何本もかかってくるんです」

銀座のクラブやバーも、クリスマスのパーティー券販売を自粛しているという。

「1枚5万円くらいのパーティー券を売りまくるのが銀座のクリスマスですが、今年は取りやめ。社用族がみなさん自粛ムードだから、それどころじゃないですよ。12月の稼ぎは年間の2、3割が普通なのに、銀座は不景気もいいところです」（クラブ支配人）

デイリー新潮編集部