「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏(49)が20日夜、X（旧ツイッター）を更新。高市政権の官邸幹部がオフレコを前提とした場で日本は「核を持つべき」という趣旨の発言をしたと複数のメディアで報じられた件をめぐり、私見をつづった。

この幹部は18日、官邸でオフレコを前提とした非公式取材で「私は核を持つべきだと思っている」などと述べ、日本の核兵器保有が必要だとの認識を示したことが複数のメディアで伝えられ、「オフレコ発言」を報じることの是非なども含め、さまざまな論議を呼んでいる。ただこの幹部は、核保有は現実的ではないとの見方にも言及しているという。

ひろゆき氏はこうした状況に「メディアに『オフレコだから』と言って話す人は、どういう動機なの？オフレコなら話す必要無いじゃん」と書き出した。そして「バラされたら怒るなら、最初から話さなければ良いわけで、、、、 記者は友達ではなく、情報を記事にする為に来てるわけだよね、、、」との見方を示した。

