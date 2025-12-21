古着の販売に取り組む（左から）長南怜士さん、堤腰俊吾さん、前西佳菜子さん＝2025年11月1日、青森県弘前市の「ダブルスコア」

衣類の廃棄を削減して環境への負荷を少しでも抑えようと、青森県弘前市の弘前大医学部の学生3人が古着の販売に取り組んでいる。5年生の堤腰俊吾さん（25）らが市内に構えた店舗は、品ぞろえやお手頃価格が魅力。学業の傍ら「服を再利用する循環モデルを作りたい」と意気込む。（共同通信＝永富絢圭）

同市の商業施設の一角にある古着店「ダブルスコア」。常に4千着以上のシャツやズボンなどが並び、毎日新しい商品を出している。1着500円から約3万円。「気軽に手に取ってもらいたい」と多くは千円台だ。

堤腰さんはもともと、同級生の前西佳菜子さん（23）とアパレルのオンライン販売を手がけていた。直接人と関わり社会貢献したいと感じ、同級生の長南怜士さん（23）に声をかけ、店舗での古着販売を始めた。

3人は地域の同業者から運営のノウハウを学び、次第に「古着を買ってもらうこと自体がごみ削減の一歩につながる」と気付いた。2025年2月、弘前市に隣り合う藤崎町にある子供服専門店内を間借りし最初の店をオープン。移動時間が短く済む弘前市内で活動したいと、この店を閉じたが、陳列方法など販売の基礎を身に付けた。

広報も担当する長南さんは「学生のうちから、社会に役立つことができる」と手応えを語る。大学の実習など学業を優先しつつ、販売や宣伝の方法は3人で自由に決める。古着回収業者から今では月に2トンを仕入れ、店舗裏で仕分け作業なども行う。希少な古着が見つかることも楽しみの一つだ。

2025年7月公表の環境省の調査によると、年間56万トンの衣類が廃棄され、家庭から古着店などの事業者に渡るのは9万トンにとどまると推計される。

3人の大きな目標は、捨てられる服をもっと減らすこと。とはいえ長南さんは「目の前のお客さんが喜ぶ姿がうれしい」とやりがいを話す。運営を軌道に乗せ、それぞれ医師として社会に出た後は、思いに共感してくれる後輩らに引き継ぎたいと考えている。