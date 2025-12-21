夕方になると市街地に集まるムクドリ。

鳴き声による騒音や路上に落ちる大量のフンなどの対策に自治体は頭を悩ませる。なぜ街中にやってくるのか、どうしたら街中から遠ざけられるのか。ムクドリと自治体の知恵比べの現場を取材した。（井上大輔）

「ギュイギュイギュイ」

１１月２１日の午後４時４５分頃、千葉県市川市の行徳駅前に、ムクドリのけたたましい鳴き声が響き渡った。日没間際から次々と駅前の電線や高架橋の下に集まり始め、その数は４０００羽を超えていた。

市自然環境課の金森晃さんがリュックから取り出したのは、鳥対策用のＬＥＤ照明だ。格子状に照射されるライトが高速で反転照射を繰り返し、ムクドリなどの鳥を効果的に追い払うという。金森さんがライトを電線に向けるやいなや、数百羽のムクドリが一斉に飛び立った。「音による追い払いよりも、近隣住民への影響が少ない」と、金森さんは導入理由を説明する。

埼玉県加須市は今年、タカによる追い払いを初めて行った。害鳥対策を専門に行う民間会社に鷹匠（たかじょう）の派遣を依頼。騒音被害の苦情が寄せられていた東武伊勢崎線の加須駅周辺で、８〜９月に計１０回タカを飛ばしたところ、回数を重ねるごとに飛来するムクドリの数が減少した。

同市環境政策課は「予想以上の効果。来年戻って来るか分からないが、今後も対策を続けていく」と話した。

◇

ムクドリが市街地に集まるのは、繁殖を終えた７月から１２月にかけてといわれる。昼は小さな群れで行動するが、夜は外敵から身を守るために、同じねぐらに集まる習性がある。なかでも、人通りが多く、夜間も明るい街中は、天敵のタカやフクロウなどの猛禽（もうきん）類が寄りつかないため集まりやすい。

ムクドリに頭を悩ませる自治体はこれまでも、花火をとばす、木づちで木をたたく、街路樹をネットで覆う、木の枝を極端に短く切るなど、あの手この手で対策を講じてきた。しかし、各地でいたちごっこが続いており、なかには２０年以上対策を続けている自治体もある。

信州大名誉教授の中村浩志さん（鳥類生態学）は「群れが大きくなると、自分が襲われるリスクが減るため、ねぐらを移さなくなる。数百羽に満たない小さな群れのうちから徹底的に追い払いを繰り返すことで、ムクドリの生活圏を郊外に誘導していくことが有効」と指摘する。

人が通らない所に誘導

ムクドリとの共生を試みる動きもある。

千葉県柏市の柏の葉キャンパス駅前広場では、歩道や横断歩道近くの街路樹は枝を短くした一方、ロータリーの中心にあるケヤキの木は枝を長い状態に保っている。管理する一般社団法人「ＵＤＣＫタウンマネジメント」は、「人が通らない場所の木にムクドリを誘導している」と話す。

かつては拍子木をたたくなどして追い払っていたが、近くのマンションにねぐらを移してしまい、かえって騒音問題になったことがあった。「人へもムクドリへも影響を最小限にとどめられないか、今は共生の道を探っている」と担当者は話した。

金沢大准教授の松本邦彦さん（都市計画学）らの研究によると、ムクドリは、高いビルのそばや街灯に近い電線をねぐらに好むため、街路樹を建築物から離したり、建築物の高さに制限を設けたりするなどの対策が有効とみられるという。

松本さんは「道路の幅や建物の高さ、街路樹の位置など、人間の都合だけを優先した整備が各地で行われ、ムクドリとの衝突が起きている」と指摘する。生物多様性は社会に必要として、「都市計画の段階から、他の生物との共生を視野に入れた街づくりを行うことが大切だ」と話した。

農地で減り都市部は増加

街中でよく見かけるムクドリだが、その数は減少傾向にあるとみられている。

鳥類の生態調査などを行う認定ＮＰＯ法人バードリサーチ（東京）などが、全国２３００か所を超える地点で行った全国鳥類繁殖分布調査によると、２０１０年代に確認されたムクドリの個体数は、１９９０年代に比べて３割以上減少していた。ただし、減ったのは田畑などの農地で、都市部ではわずかに増えていたという。

バードリサーチ研究員の植村慎吾さんは「都市部ではムクドリが巣を作る木のうろなどが増えているほか、農薬の普及などで、田畑でエサとなる昆虫が減っていることも影響していると考えられる」と分析する。