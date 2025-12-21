日本最南端の沖縄。美しい海が広がる沖縄県43チームの中で選手権の全国大会出場の切符を掴んだのは、青い海とは対照的な赤色のユニフォームが印象的な那覇西高校です。

12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に沖縄県代表として出場します。

12月29日の1回戦で宮城県代表・聖和学園と味の素フィールド西が丘で対戦する、沖縄県代表・那覇西の応援したい5つのポイントをご紹介します。

1.沖縄からJリーガーを輩出しているサッカーの名門



創部は学校創立と同じ1986年、今年で創部40年目になります。

現役時代には名古屋グランパスで活躍、現在は大宮アルディージャのヘッドコーチとしてJリーグクラブを支える喜名哲裕さん。92回大会では主将としてチームをベスト16に導き、昨季は名古屋グランパスで活躍した徳元悠平選手。地元クラブFC琉球でも活躍し昨季はサガン鳥栖でプレーした上原牧人選手など、那覇西サッカー部のOBはJリーグの舞台で活躍しています。

2.全国ベスト8も経験 沖縄県最多出場回数を誇る名門



インターハイの出場回数は19回。平成17年の千葉大会では準優勝に輝くなど全国の舞台でもその強さを見せつけてきました。

全国選手権の出場回数は今回が沖縄県勢最多となる19回で、最高成績は73回大会のベスト8です。ただ30年以上、沖縄県勢はそのときのベスト8の壁を越えられていません。

今年のチームのテーマは「一戦必勝」。一つ一つ勝利を積み上げて「沖縄の歴史を変えたい」と選手たちは燃えています。

3.延長にもつれ込んだ末の劇的逆転勝利！



11月に行われた全国高校サッカー選手権地区大会決勝。

相手は初めての決勝進出を果たしたFC琉球高等学院鹿島朝日高校でした。

決勝まで無失点と堅守を誇った那覇西ですが、前半9分にセットプレーから失点。

この大会で初めて追いかける展開となりますが、前半17分に部員113人をまとめあげるキャプテンの具志堅洸選手が、風を読み切り直接コーナーキックを決めて同点に追いつきます。

後半は一進一退の攻防が続きましたが、延長戦でも持ち味である「ボールを握ってパスで相手を揺さぶるパスサッカー」を展開。

サイド攻撃を中心にチャンスを作り、延長戦後半3分には右サイドから、アディショナルタイムには左サイドから強烈なシュートを突き刺し、3対1で見事2大会連続19回目の選手権全国大会出場を決めました。

4.ビーチでの特訓！鍛え抜かれた脚力



延長戦でも攻めの手を緩めなかった那覇西。

足が止まらなかった要因に「ビーチでの特訓」があります。去年から那覇市唯一のビーチ「波の上ビーチ」で週に1度走り込みを実施。

砂に足を取られる中で走り込みを行う事で脚力を鍛えています。

選手たちも「動きのキレが良くなった」「後半でも足がつらない」とビーチ特訓の効果を実感しています。

5.高校野球夏の甲子園に刺激 10番を背負うキャプテンの想い



キャプテンの具志堅洸選手は「今年の夏、沖縄で高校野球が盛り上がったように、冬はサッカーで沖縄を盛り上げたい」と力を込めます。

今年の夏の甲子園。沖縄県代表の沖縄尚学高校が優勝を果たし、沖縄中が歓喜に包まれました。選手も監督も、甲子園での躍進に勇気と同時に刺激を受けたと話します。

「次はサッカーが沖縄の強さを全国で見せつける」

「一戦必勝」で勝ち進み、新たな歴史を創ることはできるでしょうか。

(取材・文 高校サッカー選手権民放43社/沖縄テレビ)