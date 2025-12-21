加藤和樹、年下ミュージカル俳優と結婚に「美男美女夫婦」の声 「この度、舞台女優の松田未莉亜さんと」【報告全文】
俳優・歌手の加藤和樹（41）が20日、自身の公式サイトを通じ、俳優の松田未莉亜（33）との結婚を発表した。
【写真】加藤和樹と結婚した松田未莉亜の金髪姿 ご報告全文も
加藤は「私事ではございますが、この度、舞台女優の松田未莉亜さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。
「日頃よりお世話になっているたくさんの方々、応援してくださっている皆さまに支えられてこれまで歩んでくることができました。まだまだ未熟な私達ではございますが、互いを尊重し、支え合いながら、人として、表現者としてより成長できるよう精進して参りますので、温かく見守っていただけますと幸いです」とつづった。
加藤は、2005年ミュージカル『テニスの王子様』で脚光を浴び、2006年4月にミニアルバム『Rough Diamond』でCDデビュー。俳優としては『仮面ライダーカブト』『ホタルノヒカリ』『インディゴの夜』『赤い糸の女』などのほか、多数のミュージカルなど舞台で活躍する。
松田は、米国でのコンクールでスカラシップを獲得し、15歳で単身渡米。帰国後、2010年に劇団四季に入団。13年3月に退団。その後、多数のミュージカル作品に出演する。
松田も自身のSNSで結婚を報告し、ファンからは「本当に本当におめでとう」「お二人の幸せを心よりお祈りしております」「美男美女夫婦」など、祝福の声が多数寄せられている。
■加藤和樹 ご報告全文
私事ではございますが、
この度、舞台女優の松田未莉亜さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます。
日頃よりお世話になっているたくさんの方々、応援してくださっている皆さまに支えられてこれまで歩んでくることができました。
まだまだ未熟な私達ではございますが、互いを尊重し、支え合いながら、人として、表現者としてより成長できるよう精進して参りますので、温かく見守っていただけますと幸いです。
これまでのご恩に深く感謝するとともに、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
2025年12月20日
加藤和樹
