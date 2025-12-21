¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼µÜ¾ëÁ´ÎÏ±þ±ç¡Û¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Á´¹ñ¶þ»Ø¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë½¸ÃÄ¡ÖÀ»ÏÂ³Ø±à¡×¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤5¤Ä¤Î¤³¤È
µÜ¾ë¸©ÂåÉ½¤ÎÀ»ÏÂ³Ø±à¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÆ´¤ì¡¢ËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢Æî¤Ï²Æì¤ÈÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸½ºß200¿Í¶á¤¤Éô°÷¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áª¼ê¸¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë¤Ï3Âç²ñ¤Ö¤ê6²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¤¹¡£
12·î29Æü¤Î1²óÀï¤ÇÌ£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¤Ç²Æì¸©ÂåÉ½¤ÎÆáÇÆÀ¾¹â¹»¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÀ»ÏÂ³Ø±à¤Î±þ±ç¤·¤¿¤¤5¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1.¸©Æâ¶þ»Ø¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¾Ìç¹»
µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤Ë2¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò¹½¤¨¡¢ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÏÀçÂæ±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó15Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë»°¿ÀÊ÷¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤âÁ´ÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç»°ÅÙÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¾Ìç¹»¤Ç¤¹¡£
OB¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Î¾®¸¶´ð¼ùÁª¼ê¤äFCº£¼£¤Î²ÃÆ£Å°ÌéÁª¼ê¤Ê¤É¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
2. 6²óÌÜ¤ÎÁ´¹ñ
2003Ç¯¤ËÁÏÉô¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤«¤é¸½´ÆÆÄ¤Î²Ã¸«À®»Ê»á¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¼«¿È¤¬¥×¥í¤ÇÀï¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨½¢Ç¤¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö¸Ä¡×¤Î°éÀ®¤ò½Å»ë¡£
Áª¼ê¸¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë¤ÏÁÏÉô¤«¤é8Ç¯¸å¤Î90²óÂç²ñ¤Ç½é½Ð¾ì¤·¡¢95²óÂç²ñ¤Ç¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î3²óÀï¤Ø¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê6²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
3.²ÆÅßÏ¢Â³½Ð¾ì¤Ø
º£Ç¯¤ÎÃÏ¶è¤Î¹â¹»ÁíÂÎ·è¾¡¤Ç¤Ï3Âç²ñ¤Ö¤ê5²óÌÜ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£½éÀï¤Ç²¬»³³Ø·Ý´Û¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²Ã¸«´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»×¤¤¤Î¤Û¤«Àï¤¨¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¼ê¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Áª¼ê¸¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¤ÆÁ´¹ñ¤Ç¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼ê¸¢ÃÏ¶èÂç²ñ¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏÀçÂæ°é±Ñ¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤ÇÀçÂæ°é±Ñ¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Î·ã¤·¤¤º®Àï¤«¤éºÇ¸å¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÃö¸ÔÏ¡ÂÀÏºÁª¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¼¹Ç°¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤âÀçÂæ°é±Ñ¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾35Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤½àÍ¥¾¡¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀçÂæ°é±Ñ¤¬½Ð¾ì¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤À»ÏÂ³Ø±à¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4.º£Ç¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë
²Ã¸«´ÆÆÄ¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¸ì¤ëº£Ç¯¤ÎÀ»ÏÂ³Ø±à¡£
¹â¤µ¡¢¶¯¤µ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ê¤É¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤ÊÆÃÄ¹¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤äÄ¹Ã»¤Î¥Ñ¥¹¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¤¤¤«¤·¤¿¥µ¥¤¥É¹¶·â¤È¡¢¹¶·â¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï180ÑÄ¶¤¨¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¯Â·¤¤¡¢¼éÈ÷¤Î¶¯¤µ¤âº£Ç¯¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Áª¼ê¸¢ÃÏ¶èÂç²ñ¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Þ¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
5.ÅÁÅý¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼14ÈÖ¤òÇØÉé¤¦
¹¶·â¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¾®¿ùÍ£ÅÍÁª¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¡£
¤½¤ÎÂå¤Ç°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¤¬¤Ä¤±¤ë¡È14ÈÖ¡É¤ò¤Ä¤±¤ÆÁ´¹ñÂç²ñ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ã»¤Î¥Ñ¥¹¤Ç¥²¡¼¥à¤Î¥ê¥º¥à¤òºî¤ê¡¢¼«¤é¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤â±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¸«´ÆÆÄ¤â¡Ö¾®¿ù¤Î½ÐÍè¤¬¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£