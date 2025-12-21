Image: lotusproject

週末、親しい友人たちと集うBBQ。いいですよね。でも、毎回同じような食材じゃ、ちょっとマンネリ気味かも？ 「どうせなら、皆があっと驚くような『目玉』が欲しい！」

そんな幹事さんの気持ちに応える食材、見つけちゃいました。グリルの上で堂々と存在感を放つ、とんでもない肉の塊…。今回ご紹介する「ねんりんチャーシュー」は、まさにBBQやパーティーの主役を張るために生まれた、規格外の一品です。

合言葉は「規格外」。視線を独り占めする特大サイズ

「ねんりんチャーシュー」がもたらすのは、まず「視覚的な衝撃」です。なんと、原木タイプは1本まるごとで約5kg。（5％程度、重量が前後することがあるそうです）直径は約16cm。

これ、製造元が普段つくっているチャーシューの約4倍のサイズ感だそうです。豚のバラ肉を丸ごと2枚使って、ようやく実現する大きさ。BBQやキャンプ、ホームパーティーの場でこれを取り出したら…と想像してみてください。その場にいる誰もがスマホを向ける光景が目に浮かびますよね。

58年の歴史が支える、職人技と秘伝の味

「でも、大きいだけで大味なんじゃ…」 そんな心配は無用です。この巨大な肉塊が、ただ大きいだけの産物ではないことは、その製造背景を知れば納得がいきます。

製造元は、食肉加工の道58年を歩む宮崎商会。味の基盤となるのは、長年継ぎ足されてきた旨味たっぷりの自家製だれです。このたれに一晩じっくり漬け込んだ後、約7時間もかけて煮込むというこだわりが光ります。最初は高温で肉を柔らかくし、中盤からは温度を下げて味を染み込ませる。プロならではの火加減と技術が活きています。

2種の原料、2つの形状。選べる楽しみ

「ねんりんチャーシュー」プロジェクトでは、2種類の豚肉が選べます。1つは、プロが厳選した海外産豚バラ肉（メキシコ、ブラジル、オーストラリア他）を使用したスタンダードなタイプ。もう1つは、鹿児島県産の黒豚バラ肉のみを使用した「黒ねんりんチャーシュー」という上位モデルです。

黒豚ならではのキメの細かさ、歯切れの良い柔らかさを、この特大サイズで味わえるなんて、贅沢ですよね。

また、形状も便利な100gスライスと、インパクト絶大な約5kgの原木が用意されており、用途に応じて選べるのも嬉しいポイントです。

「ねんりんチャーシュー」がもたらす特別な食体験

原木タイプは、なんといっても「好みの厚みで切って食べる」のが醍醐味です。夢に見たような分厚いカットで豪快に炙る。熱々のご飯に乗せてチャーシュー丼にする。なんと、原木タイプを厚めにスライスしてピザ生地代わりにする、なんていう背徳的なアレンジも紹介されています。

スライスタイプなら、湯煎してたったの2分。いつものラーメンに乗せるだけで、満足感の高い一杯を手軽に楽しめます。

machi-ya限定となるこの「ねんりんチャーシュー」。次のBBQやパーティーの「主役」として、忘れられない時間をつくってみませんか？ プロジェクトページで、ぜひ詳細をチェックしてみてください。

