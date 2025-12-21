【ワークマンの1,500円トップス】がすごい！「チクチクしない」「着心地快適」だって♡

【ワークマン】で見つけた、高コスパトップスをピックアップ。チクチクしにくいリブニット素材のタートルネックと、動きやすくてきれいめにも見える着心地快適そうなプルオーバーは、冬コーデに投入したくなる頼もしい存在かも。ぜひ着こなしと一緒にチェックしてみて。

吸湿発熱で冬も快適あったかタートルネック

【ワークマン】「レディースリブニットタートルネック」\1,500（税込）

黒ベースの細ボーダーが大人にちょうどいいタートルネック。コントラストが強すぎない品のあるピッチで、カジュアルになりがちなボーダー柄でも洗練された印象に。「チクチクしにくいリブ素材」（公式サイトより）も魅力です。ニットやスウェットトップスの下に重ねれば、首元からちらっと見えるボーダーがアクセントになって鮮度アップが狙えそう。

プリーツスカートと合わせてほんのりフェミニンに

深みのあるダークレッドのリブタートルを主役にした、大人のきれいめカジュアル。リブニット素材の縦ラインがすっきり見えを後押ししてくれそう。黒のプリーツスカートを合わせれば、動くたびに揺れて女性らしさアップ。足元はスニーカーでラフに仕上げることで、デイリーに取り入れやすい抜け感も生まれるかも。淡いグレーのニット帽で遊び心をプラスしてみて。

リラックス感ときれいめを両立する大人のスキッパープルオーバー

【ワークマン】「7レディースストレッチライトEXEスキッパープルオーバー」\1,500（税込）

ストレッチがきいて「動きやすく着心地も快適」（公式サイトより）なスキッパープルオーバー。裾の両サイドにはドローコードが付いているので、気分によって絞れば丸みのあるシルエットも楽しめます。ファスナーで首元の開き具合を調整できるので、タートルネックを仕込んたレイヤードスタイルもおすすめです。

華やぎカラーでつくる大人のリラックスカジュアル

マスタード寄りのイエローが目を引くスキッパープルオーバーは、着るだけで顔まわりがぱっと明るい印象に。ほどよく丸みのあるシルエットが大人の可愛げを演出しつつ、タートルネックを仕込むことで暖かさもキープできそう。合わせたブルーのロングスカートが映えて、いつものリラックスコーデがぐっとこなれた雰囲気に。足元はダークトーンのムートンブーツでまとめれば、寒い日の外出にもぴったりの大人カジュアルに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase