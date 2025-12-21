ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。

自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。



今回は、“あおり運転”により日常が一瞬でハプニングに変わったという2人のエピソードを紹介する。



◆大型トラックが真後ろに張りつく恐怖



母と買い物を終えて帰る途中での出来事。佐藤悠馬さん（仮名・20代）は、国道を走っていた。車の流れに合わせてウインカーを出し、車線変更をした直後だった。



「バックミラーいっぱいに大型トラックの車体が映って、『うわ、近い』って思いました」



車間を詰めたままクラクションを鳴らす大型トラックに、隣にいた母は肩をすくめていたという。「とにかく落ち着いて運転しよう」と佐藤さんは必死だった。



すると、信号で止まった瞬間にトラックのドアが開き、中年の男性が真っすぐ佐藤さんの車へ向かってきたという。



「こっちへ来るの？と驚きました。窓を“ガンッ、ガンッ”と叩かれて、母の手が震えていました」



佐藤さんはスマートフォンをとり出し、あえて“110番にかける動き”を見せたそうだ。



「男性は、その瞬間に引き返していきました。あれは効果がありましたね」



青信号になり再び走り出すと、数分先に赤色灯が見えた。止められたのは、先ほどの大型トラックだった。



「警察官に話を聞かれていて、さっきの勢いはまったくありませんでした。そのとき母が、『結局、こうなるんだね』って言ったんです」



緊張続きだった帰り道は、思わぬかたちで結末を迎えたのだった。



◆背後から迫ってきた車が「あっという間に張りついて」



藤井拓真さん（仮名・30代）は、休日にひとりでドライブをしていた。交通量自体は少ないものの、走行速度が上がりやすく、“飛ばす車が多い”とされる道だったという。



「ミラーに映った車が、あっという間に張りついてきました。クラクションとライトの点灯が続いて、“どうしたんだろう”って思っていました」



路肩が狭く、すぐには避けられない状況。藤井さんは法定速度を保ったまま、一定の距離を維持するしかなかった。



◆強引な追い越しが招いた結末



「相手を刺激しないように車間をとっても、さらに詰めてきたんです」



すると次の瞬間、相手は対向車線にはみ出して強引に追い越していったそうだ。



「見通しが悪い場所だったので、本当に危なかったですね」



しばらく進むと信号があり、その先には車が停車していた。近づくと、脇道には白バイの姿もあったという。



「ちょうど強引な追い越しの瞬間を見ていたようで、そのまま横につけて誘導していました。“あ、あの車は終わったな”と思いました」



警察官の視線は、しっかりと“あおり運転の車”を捉えていたようだ。



「私は安全運転をしていてよかったです。あの状況でスピードを出していたら、巻き込まれていたかもしれません」



＜取材・文／chimi86＞



【chimi86】

2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。