『ドラクエ7』リメイクに『バイオ』新作、2026年1〜3月は話題のゲームが目白押し。「これだけは遊んでおきたい7本＋α」
―［絶対夢中★ゲーム＆アプリ週報］―
今年も残すところあとわずか。2025年はNintendo Switch 2で盛り上がったゲーム界でしたが、果たして2026年はどのような1年になるでしょうか。実は、年明け1月〜3月は注目の大作・期待作が目白押し。ゲームファンはラインナップをしっかりチェックしておきましょう！
◆島の暮らしがちょっと便利に遊びやすく！
●1月15日発売予定
『あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition』
Nintendo Switch 2／任天堂
新年のお年玉というわけではないですが、「任天堂、太っ腹！」という声が上がっているのが『あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition』。Switch版を持っていれば550円の「アップグレードパス」のみで遊ぶことができます。
画面の解像度が上がったのはもちろん、Joy-Con 2のマウス対応となり、部屋の模様替えやマイデザインが操作しやすくなっています。無料アップデートで、無人島にリゾートホテルがオープンする新要素も配信予定。しばらく島をほったらかしにしているという人は、久々に遊びに行ってはいかがでしょう？
◆ドラマチックな探索アクションRPGの続編
●1月29日発売予定
『CODE VEIN II』
PS5、Xbox Series X|S、PC／バンダイナムコエンターテインメント
ハンティングアクション『ゴッドイーター』の開発陣が手掛け、全世界400万本を突破したアクションRPG『CODE VEIN』（2019年）の続編が、満を持して登場します！
今回は「歴史改変」をテーマに、100年前の過去世界を巡り、滅びを止めようとする吸血鬼ハンターが主人公。前作は派手でキレの良いアクションと、歯ごたえあるボスバトルが特に海外で好評でした。『CODE VEIN』が世界的シリーズになるかは、この『II』にかかっています。
◆キーファ、マリベル、ガボ……懐かしの『DQ VII』
●2月5日発売予定
『ドラゴンクエストVII Reimagined』
Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PS5、Xbox Series X|S、PC／スクウェア・エニックス
10月に発売されたHD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』の話題も冷めやらぬうちに、今度は『ドラゴンクエストVII』のフルリメイク版がリリースされます。
この『Reimagined』はHD-2Dリメイクではなく、キャラクターを人形のような温かみある「ドールルック」スタイルで表現。町やフィールドもジオラマ風になっています。シナリオ途中で離脱することから、“種泥棒”と不名誉なあだ名がついているキーファが、大人の姿でトレーラーに登場し、さっそく話題に！ どういうアレンジがなされているのか楽しみです。
◆平安、戦国、幕末を巡る和風アクションRPG
●2月6日発売予定
『仁王3』
PS5、PC／コーエーテクモゲームス
ダークな戦国アクションとしてグローバルタイトルへの道を歩んでいる『仁王』。『仁王』シリーズは全世界累計出荷本数800万本突破（2025年5月時点）とヒットしています。
最新作は、後の徳川家光である徳川竹千代が妖怪に支配された日本を救うため、時を超え、運命を変える戦いに挑みます。侍と忍者を瞬時に切り替えるアクションと、戦国、平安、幕末へ飛んで歴史上のさまざまな人物と出会うストーリーがポイント。本郷奏多さん、土屋太鳳さんがキーキャラクターとして出演することも発表されています。
◆家族やフレンドと盛り上がるテニスゲーム
●2月12日発売予定
『マリオテニス フィーバー』
Nintendo Switch 2／任天堂
ファミコンの『テニス』では審判をしていたマリオも、今ではすっかりプレイヤーに（笑）。2018年にSwitchで発売された『マリオテニス エース』からおよそ8年ぶりとなる、Switch 2新作が『マリオテニス フィーバー』です。
