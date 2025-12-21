ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、トム・ブラウンのみちおが驚異の短さのタバコを吸う場面があった。

【映像】“驚異の短さ”のタバコを吸う瞬間

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

第1ゲームでは高野、第2ゲームではみなみかわが脱落。生き残った6名が休憩時間に入ると、天の声から「タバコを吸いたい方は名乗り出てください」とのアナウンスが。そして、喫煙者のみちお、もぐら、ヤジマリー。の3名が名乗り出た。

しかし、ここでも「ニコチンチキンレース」という残酷なゲームが用意されていた。これは対戦相手よりもタバコを「短く」カットした者だけが、そのカットした分だけ吸えるというルールだ。

第1試合は、みちお対ヤジマリー。で行われた。ヤジマリー。はみちおの様子を見て、「喫煙欲に勝てないから、そんなに短くしないと思う」と予想し、半分くらいでカットする。そんな中、みちおは本気で作業し、「これなら4吸いくらいいける」と断言する。

結果は、半分ほどの長さのヤジマリー。に対して、さらにその半分の長さのみちおが勝利となった。みちおは、ほぼフィルターしかない状態のタバコをハサミで挟み、一気に吸い上げあると、「うますぎる…本当の自分に戻れるよ」と至福の表情を浮かべた。この様子を見ていた、せいやは「シケモクやん（笑）」とコメントした。

（ABEMA『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』より）