“北のBIG3”大泉洋＆サンドウィッチマン、2度目の特番 福山雅治も参戦
TBSでは、25日の午後10時から『大泉サンドの年2会』を届ける。超多忙な大泉洋とサンドウィッチマンというめったに揃わない“北のBIG3”が、年に2回だけ集結し、めったにできないことを体験する超レアバラエティー。今年5月に放送されて以来、ついに迎えた2回目の今回は、めったに味わえない体験だらけの“クリスマススペシャル”を送る。
1つ目のめったに味わえない体験は、子供の頃、誰もが夢見た“駄菓子屋さん貸切”。棚いっぱいに並んだ駄菓子を、好きなだけその場で取って食べられる。まさに夢のような空間を前に、大泉サンドは大はしゃぎ。さらに今回は、番組の放送日がクリスマスということで、この冬わずか5台しか作られない“超激レア・プレミアムクリスマスケーキ”をめぐり、「50代が選ぶ！懐かしの駄菓子総選挙 ベスト3を当てろ！クイズ」に挑む。
めったに味わえない体験2つ目は、「帝国ホテル」1泊300万円の最上位スイートルームで味わう、超一流のルームサービス体験。普段なかなか足を踏み入れない超高級スイートルームに大興奮な大泉サンド。そして部屋に入るとそこにいたのは、なんと福山雅治。ここからは福山も合流し、帝国ホテルの伝統が詰まったフルコースをかけたクイズに挑む。大泉・福山チームVSサンドウィッチマンチームに分かれて超高級品の中に紛れた激安商品を見抜く勝負ではまさかの結果が。
日本初の百貨店「日本橋三越本店」の5階フロアをまるごと貸し切りで「目方でドン！」対決。売り場にずらりと並ぶ商品の中からチームごとに“欲しい商品”を自由に選び、その合計の重さを20.25キロ（2025年にちなんで）にどれだけ近づけられるかを競う日本橋三越本店ならではの贅沢バトルを展開。200万円分の豪華商品を勝ち取るのは大泉・福山チームか、それともサンドウィッチマンチームか。
