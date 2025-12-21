新幹線の車内がまるで“居酒屋”に…酔っ払いを黙らせた“おばちゃんの痛快な一言”に周囲の乗客は「助かったね」――大反響セレクション
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年7月26日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
これから長期休暇シーズンに突入し、旅行や里帰りなど、「新幹線」に乗る機会もあるかもしれない。さまざまな人が乗り合わせるだけに、車内ではお互いに配慮することが重要だ。
◆「ギャーッ！」「ママー見てー！」静かな車内に響く甲高い声
橘ひよりさん（仮名）は一人旅で新幹線を利用することが多い。ある初夏の午後、彼女は指定席でYouTubeを楽しんでいた。発車してまもなく、「ギャーッ！」「ママー見てー！」と、静かな車内に子どもたちの声が響いた。
「小学校入学前くらいの男の子が通路を走り回っては、通路を挟んだ右側の席に座りに行き、また通路を走る、というのを繰り返していました。母親らしき女性はスマホに夢中で、時折『静かにしてね〜』と小さく言うだけ。隣の男性はため息をついていました」
やがて状況は悪化する。男の子が手にしていたクルマのおもちゃを床に落とし、それが勢いよく転がってきたのだ。
「通路を挟んで座っていた私の足の甲に、クルマが“ゴツン！”とぶつかりました。私は思わず『痛っ！』と声を漏らしてしまいました」
橘さんは驚いておもちゃを拾い、母親に「すみません、これ……」と差し出した。しかし、母親の反応は予想外のものだった。
「彼女は一瞬だけ顔を上げて『あ〜、ありがとございます』と棒読み。謝罪の言葉は一切なかったんです」
イライラを抑えながら席に戻った橘さんの耳に、近くの高齢女性が小声で「ほんと、親の顔が見たいね」とつぶやく声が聞こえてきた。周囲の乗客のイライラは最高潮に達していたという。
◆車掌の「はっきりとした注意」で状況は一転
そんな緊迫した空気のなか、車掌が車内を巡回してきた。周囲からの苦情を受けたのか、車掌は母親に対して明確な注意を行った。
「他のお客様のご迷惑になりますので、お子さまの行動には十分ご配慮いただけますか？」
母親はようやくスマホをしまい、「……ハイ」と不機嫌そうに返事をした。そして、母親と子どもは次の駅で荷物をまとめて下車していったという。注意されたことが気に入らなかったのか、それとも目的地に到着したのか定かではない。
ともあれ、車内の空気は一気に和らいだ。橘さんの隣に座っていた男性が「もう一駅続いてたら、こっちが降りたかも」と苦笑いを浮かべると、橘さんも思わず笑ってしまった。
「静かな移動を望むことがワガママなのかと、少し自己嫌悪もありましたが、やはり“マナー違反”だと思います」
幼い「子ども」なので仕方がない部分はあるし、なるべく周囲は大目に見てあげたいものだ。しかし、迷惑に感じる人も実際にいる。そのとき、親の行動が問われているのだろう。
◆朝7時台の新幹線が突然、“居酒屋”状態に
車内で禁止されてはいないものの、意外と不快に感じる人も少なくないのが「飲酒」だ。アルコール類は駅の売店や車内販売でも購入可能。旅の楽しみのひとつでもある。だが、周囲への配慮を忘れてはならない。
「乾杯しよーや！」「昨日の接待、あれキツかったなぁ！」
まだ7時台とは思えない声が、新幹線の車内に響く。
平日の朝、出張のため、鹿児島中央から福岡へ向かう新幹線「さくら」に乗車していた大谷拓也さん（仮名）。
多くのビジネスマンが静かにノートパソコンを開いたり、目を閉じたりして、それぞれの時間を過ごしていた。
「通勤時間帯の『さくら』は割と落ち着いた雰囲気で、私もノートパソコンを開いてメールチェックをしていました」
