日向を取り合う豆柴と女の子の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で27万回再生を突破し、「仲良しで癒される」「幸せが溢れてる」「女の子を見る目がとても優しい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：いつも日向ぼっこをしている犬→1歳の女の子も真似をして…幸せが溢れている『位置取り争奪戦』】

日向が大好きな豆柴さん

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、そして1歳の女の子『ほの』ちゃんの仲睦まじい姿を紹介しています。

この日、部屋の中に「陽が当たる場所」を見つけてテンションが上がったというほのちゃん。実は、うにくんが日向ぼっこをしている姿を頻繁に見ているため、ほのちゃんも日向ぼっこが好きになったのだそうです。

うにくんのベッドは陽が当たらない場所にあったため、パパが日向に移動させてみたところ…。ポカポカ気持ちよさそうに眠るうにくんを、ほのちゃんが羨ましそうに見つめていたといいます。

日向ぼっこの位置取り争奪戦

ほのちゃんは、うにくんのベッドに入りたそうにしました。なんとか足を踏み入れようとしますが、ベッドが小さくてなかなか場所を取れません。パパとママが「優しくね」と伝えたため、うにくんのベッドの周りをウロウロし始めたといいます。

しばらく静かな「位置取り争奪戦」をしていたというふたりですが、うにくんが兄としての心の広さを見せつけた模様。気が付くと、ベッドの中にふたりが綺麗におさまっていました。

譲り合うふたりの姿にホッコリ

日向ぼっこの争奪戦は、次の日も繰り広げられました。うにくんが真っ先に日向の場所を獲ったかと思うと、ほのちゃんはベッドをズリズリと引きずったり…。まるで椅子取りゲームのような可愛いやり取りに、見ている方まで癒されます…。

結果、ふたりはまたまたベッドで添い寝をしていたといいます。お互いに譲り合いながら一緒に寝る光景は、平和そのもの。日向を取り合うこともあるけれど、結局仲良しなうにくんとほのちゃんなのでした♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「いい関係が築けていますね」「癒しの嵐です…」「幸せな気持ちになりました！」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。