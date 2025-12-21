「お風呂大好きなのが伝わってきます」「ずっと見てられます♡」とコメントが寄せられているのは、洗面台で仰向けになる赤ちゃん犬の光景。大人のわんちゃんでさえお風呂場に行くのを渋ることが多い中、予想外すぎる赤ちゃん犬の反応に驚きと絶賛の声が寄せられることに。再生回数は209万再生を突破し、たくさんの人に癒しを届けています。

【動画：洗面台でシャンプーする赤ちゃん犬→『ビックリするかな』と思いきや…肝が据わっている『まさかの態度』】

洗面台にやってきたおとちゃん

209万再生を超えて絶賛されているのは、Instagramアカウント『White Angel Kennel』に投稿された、赤ちゃん犬のシャンプー前の光景。思わず笑顔になってしまうその姿を見せてくれたのは、おっとり系カニヘンダックスフンドのおとちゃん。この日のおとちゃんは、シャンプーをするため投稿者さんに連れられて洗面台にやってきました。広い洗面台に優しく寝かされたおとちゃんは、これから何が起きるのか知ってか知らずか、洗面台に仰向けになって完全にリラックスしていたとのこと。

まるでベッドでくつろぐかのような姿を見せるおとちゃんに頼もしさを感じますが、このあと、おとちゃんはさらに大物感を見せてくれることとなったのでした。

お腹にお湯をかけられたおとちゃんは…

そして、とうとうシャンプータイムが開始。まずはシャンプーが全身に行き渡るように、体にお湯をかけて全身を濡らしていきます。わんちゃんはお湯がかかるのを嫌がる子も多いですが、なんとおとちゃんは水道から出たお湯がお腹に直撃しても表情ひとつ変えなかったそう！

それどころか、温かいお湯に包まれて気持ち良さそうです。そんなおとちゃんの姿を見た投稿者さんは、思わず「なかなかの強者ｗ」と唸ってしまったとのこと。赤ちゃん犬とは思えない肝の据わりっぷりに、これからの成長が楽しみになってしまいます。

全く動じない姿に絶賛の声！

次に投稿者さんは、おとちゃんを優しく持ち上げて、ゆっくりと胸周りにもお湯をかけることに。

さすがのおとちゃんも、これには驚いてしまうか…と思いきや。おとちゃんは相変わらずキョトンとした顔で投稿者さんを見上げるだけ。

その姿は、まるで美容室でシャンプーをしてもらっているかのようなリラックスモードだったといいます。

そんなおとちゃんの愛らしい姿には、たくさんの絶賛の声が寄せられることに。「お腹直撃でも大丈夫なんて凄い！」「何事にも動じないどっしり感（笑）」「穏やかな子に育ちそう」と、おとちゃんの大物感が笑顔を届けています。

Instagramアカウント『White Angel Kennel』では、おとちゃんをはじめとするカニヘンダックスフンドの日々の様子が投稿されています。個性豊かなわんちゃんたちの姿に、きっと癒されることでしょう。

おとちゃん、投稿者さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「White Angel Kennel」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。