プレミアリーグ第17節、エヴァートンとアーセナルのゲームが行われた。



強い球際を見せてアーセナルの繋ぎを阻害するエヴァートンが序盤はペースを握る。攻めあぐねるアーセナルはようやく19分にポケットを取り、折り返しをスビメンディが叩くがバーを大きく超えていく。



しかし24分、アーセナルのコーナーキックでオブライエンがボールに手を当ててしまい、VAR介入を経てPKに。これをギェケレシュが豪快に決めてアーセナルが先制に成功する。





1点を得たことでアーセナルはペースを握り、ある程度前に出ざるをえないエヴァートンのスペースを突いてチャンスを作れるようになっていく。エヴァートンはシュートを打つことができないまま前半を終える。後半、得点が欲しいエヴァートンは積極的にゴール前にボールを送ってアーセナルゴールにプレッシャーをかけていく。57分にはペナルティエリア内での混戦でサリバがバリーの足を蹴ってしまうが、ここはファウルなしという判定となった。64分にはライスのパスを左サイドで受けたトロサールがフリーでシュートに持ち込むが、右のポストを直撃。アーセナルはカードを1枚もらったギェケレシュを下げて、ジェズスをピッチに送り込む。一方エヴァートンはバリーに代えてベトを投入した。エヴァートンはさらにディブリングとロールを投入して1点を狙いにいく。1点をリードしているもののウルブズ戦やアストン・ヴィラ戦の終盤の失点パターンがちらつくアーセナルはボールを握って時間を使っていきたいが、エヴァートンの強度の高い守備に跳ね返されてしまう。しかしエヴァートンもカウンターの局面で人数をかけきれず、ゴールを脅かすには至らない。アルテタ監督はメリーノを投入し試合を締めにかかる。アディショナルタイム6分もゴールは生まれずに終わり、アーセナルは3試合ぶりのクリーンシートでの勝利。先にマンチェスター・シティが勝利していたが勝ち点3で追撃を許さず、首位でクリスマスを迎えることになった。［スコア］エヴァートン 0-1 アーセナル［得点者］アーセナルヴィクトル・ギェケレシュ（27・PK）