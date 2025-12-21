アーセナル首位でクリスマス！ ギェケレシュの豪快PKで3試合ぶりのクリーンシート、シティの追撃許さず首位堅持
プレミアリーグ第17節、エヴァートンとアーセナルのゲームが行われた。
強い球際を見せてアーセナルの繋ぎを阻害するエヴァートンが序盤はペースを握る。攻めあぐねるアーセナルはようやく19分にポケットを取り、折り返しをスビメンディが叩くがバーを大きく超えていく。
しかし24分、アーセナルのコーナーキックでオブライエンがボールに手を当ててしまい、VAR介入を経てPKに。これをギェケレシュが豪快に決めてアーセナルが先制に成功する。
後半、得点が欲しいエヴァートンは積極的にゴール前にボールを送ってアーセナルゴールにプレッシャーをかけていく。57分にはペナルティエリア内での混戦でサリバがバリーの足を蹴ってしまうが、ここはファウルなしという判定となった。
64分にはライスのパスを左サイドで受けたトロサールがフリーでシュートに持ち込むが、右のポストを直撃。アーセナルはカードを1枚もらったギェケレシュを下げて、ジェズスをピッチに送り込む。一方エヴァートンはバリーに代えてベトを投入した。
エヴァートンはさらにディブリングとロールを投入して1点を狙いにいく。1点をリードしているもののウルブズ戦やアストン・ヴィラ戦の終盤の失点パターンがちらつくアーセナルはボールを握って時間を使っていきたいが、エヴァートンの強度の高い守備に跳ね返されてしまう。
しかしエヴァートンもカウンターの局面で人数をかけきれず、ゴールを脅かすには至らない。アルテタ監督はメリーノを投入し試合を締めにかかる。
アディショナルタイム6分もゴールは生まれずに終わり、アーセナルは3試合ぶりのクリーンシートでの勝利。先にマンチェスター・シティが勝利していたが勝ち点3で追撃を許さず、首位でクリスマスを迎えることになった。
［スコア］
エヴァートン 0-1 アーセナル
［得点者］
アーセナル
ヴィクトル・ギェケレシュ（27・PK）