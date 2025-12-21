◇スペイン1部第17節 Rマドリード 2―0 セビリア（2025年12月20日 マドリード）

スペイン1部レアル・マドリードのフランス代表FWキリアン・エムバペ（27）がクラブ最多記録に並ぶ年間59ゴールをマークした。

20日（日本時間21日）にホームで行われたセビリア戦に先発。1―0で迎えた後半41分、FWロドリゴが獲得したPKを決めて2025年のクラブ公式戦での得点数を59に伸ばし、クリスティアーノ・ロナウド（現アルナスル）が13年に達成した記録に並んだ。

相手GKが横に飛ぶのを確認して真ん中へPKを蹴り込んだエムバペは、ジャンプしながら反転し、両腕と両足を広げて着地するC・ロナウドの“仁王立ちポーズ”を披露。この日が27歳の誕生日だったエムバペは「クリスティアーノは僕のアイドルで、レアル・マドリード史上最高の選手で、世界のサッカーの象徴。とても光栄です」と笑顔を見せた。

Rマドリードはその後もPKの判定を得たが、VARで取り消し。エムバペに“記録更新”のチャンスは訪れなかった。試合は2―0で勝ち、リーグ戦で2位につけるチームは公式戦3連勝で今年を締めくくった。