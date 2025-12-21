仰天ボリュームに注目　豊胸公表でも話題に、“ファン暴行騒動”乗り越えた韓国系歌手が37歳に【PHOTO】

歌手のJessiが37歳の誕生日を報告した。

【写真】ジェシー、“胸の先端”が見える

12月19日、Jessiは自身のインスタグラムを更新。赤いファー素材の大きな帽子をかぶり、胸元が印象的な黒のトップス姿で笑顔を見せる写真を投稿した。

テーブルには花束やプレゼント、バースデーケーキが並び、傍らには愛犬の姿も。ピースサインを作りながらリラックスした表情を見せており、誕生日のひとときを穏やかに楽しんだ様子が伝わってくる。

投稿には「37 Never felt better. Thankful for all the LOVE and birthday wishes（37歳。これまでで一番いい気分。たくさんの愛と誕生日メッセージに感謝）」と添え、節目を迎えた心境を率直に綴った。

（写真＝Jessi Instagram）

豊胸を公表したことでも注目を集めたほか、昨年は“ファン暴行事件”をめぐる報道で名前が取り沙汰されるなど、波風が立つ時期もあったJessi。それでも今回の投稿からは、前を向く現在のムードがうかがえる。

◇ジェシー（Jessi） プロフィール

1988年12月17日生まれ。ニューヨーク出身の韓国系アメリカ人。本名はジェシカ・ヒョンジュ・ホで、韓国名はホ・ヒョンジュ。2003年に15歳で単身渡韓し、2005年12月に「Jessica H.O」としてソロデビュー。2006年にはヒップホップグループUPTOWNのメンバーとしても一時活動した。2014年に活動名を現在の「Jessi」に変更し、ヒップホップグループ「Lucky J」の一員として2016年まで活動。以降はソロ歌手として活動を行っており、2019〜2022年には歌手PSYが設立した芸能事務所P NATION、23〜24年には歌手パク・ジェボムが設立した芸能事務所MORE VISIONに在籍した。