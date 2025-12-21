元プロテニスプレーヤーの伊達公子さんが２１日、自身のインスタグラムに新規投稿。バドミントン女子元日本代表の陣内貴美子さん夫妻、バレー女子元日本代表の益子直美さん夫妻とトリプルデートを行った様子を公開した。

「恒例の年末トリプルデートの夜と言いながら昨年２０２４年は益子さん体調悪く集まれず。２０２３年はなぜかなかった…２０２２年に集まれた以来のトリプルデート。のはず」とつづった伊達さん。「いやいや楽しいを通り越してやっぱり心地よい。私が末っ子でいられる安心感。笑」と記した。

長女は陣内さん、次女は益子さんであることを明かし、「元女球技アスリートがガンガン話して元アスリート男性２人とまったく畑違い（一応大学までスキー部）陣が見守る構図でずっとずっとこうやって楽しく歳を重ねられるといいね言って終わったのでした」と会の様子をつづった。

陣内さんの夫である金石昭人氏、益子さんの夫であるロードレーサーの山本雅道氏、そして伊達さんの夫も穏やかな笑みを浮かべた写真をアップ。１９９０年代に世界を舞台に活躍した美しい女性アスリートの集結にファンも反応していた。