【ひらがなクイズ】3単語の空欄に共通するひらがな2文字は？ コツをつかんで1分で挑戦
言葉の共通点を見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！ 一見バラバラに見える言葉ですが、あるひらがなを入れると、すべて意味のある言葉になります。
□□ろ
かい□□
□□どり
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「だん」を入れると、次のようになります。
だんろ（暖炉）
かいだん（階段）
だんどり（段取り）
すべて実際に使われている言葉になります。共通する音や意味に注目すると、スムーズに解けるタイプのひらがなクイズです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
