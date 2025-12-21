【ひらがなクイズ】言葉の共通点を見抜く初級レベルのクイズ！ 「□□ろ」「かい□□」「□□どり」に入る、同じひらがなは何でしょうか？

言葉の共通点を見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！ 一見バラバラに見える言葉ですが、あるひらがなを入れると、すべて意味のある言葉になります。

問題：□□ろ／かい□□／□□どり

□に共通して入るひらがなは何でしょうか？

□□ろ
かい□□
□□どり

正解：だん

正解は「だん」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「だん」を入れると、次のようになります。

だんろ（暖炉）
かいだん（階段）
だんどり（段取り）

すべて実際に使われている言葉になります。共通する音や意味に注目すると、スムーズに解けるタイプのひらがなクイズです。

