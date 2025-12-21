『カグラバチ』G.E.M.シリーズに主人公「六平千鉱」が登場
メガハウスは、『カグラバチ』より「G.E.M.シリーズ カグラバチ 六平千鉱」(27,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。
2026年9月発送予定「G.E.M.シリーズ カグラバチ 六平千鉱」(27,500円)
週刊少年ジャンプで好評連載中の漫画『カグラバチ』より、主人公「六平千鉱」がG.E.M.シリーズに登場。
父である国重が遺した七本目の妖刀『淵天』を手に、斬撃の涅(くろ)を繰り出すチヒロの、冷静沈着かつ復讐の闘志を燃やすまなざしや力強い踏み込み、動きのある衣装の細部まで造形＆彩色を施している。
修羅の道を征くチヒロの姿を立体化したG.E.M.シリーズを、ぜひ手元で体感したい。
(C)外薗健／集英社
