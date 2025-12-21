今回は、母親に不倫→略奪婚がバレた理由についてのエピソードを紹介します。

入籍後、母に「今すぐウチに来なさい」と言われ、行ってみると…

「既婚者だった男性と不倫の末結婚することに。で、無事に区役所で入籍の手続きをし、幸せいっぱいだったのですが、母から電話があり『今すぐウチに来なさい』と強い口調で言われ、なんでかなと思いながら夫と実家に行ったんです。

すると、母に『〇さん（夫の名前）はバツイチだって、付き合っていたとき言ってたわよね』『バツイチって嘘だったの？』『付き合ってたって言ってたけど、実際は不倫してたんでしょ』と言われ、なんのことかよく分からず混乱……。

すると、夫の元妻がウチに送ったという不倫慰謝料請求の内容証明を見せられたんです。しかも慰謝料の金額は300万で……。頭が真っ白になりました」（体験者：20代女性・派遣社員／回答時期：2025年2月）

▽ 新婚早々、現実をつきつけられた形になりましたね。これから夫婦関係をどう築いていくのか、悩む日々が続きそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。