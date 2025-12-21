ギェケレシュPK弾が決勝点!アーセナルがエバートンにウノゼロ勝利で首位キープ!!
[12.20 プレミアリーグ第17節 エバートン 0-1 アーセナル]
プレミアリーグは20日、各地で第17節を開催。アーセナルがエバートンを1-0で下し、2位のマンチェスター・シティと2ポイント差で首位をキープ。前節ウォルバーハンプトン戦に続き、リーグ戦2連勝を飾った。
最初のチャンスはアーセナルに訪れる。前半18分、FWレアンドロ・トロサールから左に流れていたFWブカヨ・サカにパスが出てそのままクロス。DFに当たったこぼれ球をMFマルティン・スビメンディがシュートを放つも枠の外。
立て続けに前半20分、サカのシンプルなクロスにFWビクトル・ギェケレシュがヘディングで合わせるもボールは枠に飛ばず。しかし、徐々にアーセナルがチャンスを作りはじめる。
試合は前半27分に動く。MFデクラン・ライスのコーナーキックをエバートンDFジェイク・オブライエンが軽率に両手を上げ、ハンドを取られPK。ペナルティキックはギェケレシュが落ち着いて突き刺しアーセナルが先制する。エバートンは入りが良かったゆえ、悔やまれるPK献上となった。
後半のチャンスもアウェイのアーセナル。後半19分、右から崩しDFユリエン・ティンバーから中央のMFマルティン・ウーデゴーア、さらにバイタルのライスと繋ぎ、左で待ちかまえていたトロサールがフリーでシュート。狙いすましたコントロールショットはポスト直撃でゴールとはならず。
ホームのエバートンは後半に入ってもチャンスらしいチャンスを作れず試合はそのまま終了。エバートンは主力のMFキアナン・デューズバリー・ホールやMFイリマン・エンディアイェを欠いていたとはいえ、課題の残る一戦となった。
