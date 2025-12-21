オランダ日本人対決はドロー! NECは佐野、小川スタメン、塩貝は終盤出場…アヤックスは板倉フル出場
[12.20 エールディビジ第17節 NEC 2-2 アヤックス]
オランダ・エールディビジは20日に第17節を行った。FW小川航基、MF佐野航大、FW塩貝健人の所属するNECと、DF板倉滉とDF冨安健洋が所属するアヤックスの対戦は、2-2で引き分けた。
NECは小川、佐野が先発入り。塩貝はベンチスタートとなった。アヤックスは新加入の冨安は負傷によりメンバー外で、板倉がスタメンでCBとしてプレーした。
前半3分、NECが先制点を決める。佐野が左サイドから駆け上がり、カットインから右足インスイングのキックで敵陣PA内にクロス。PAのファーサイドに走り込んだ小川が強烈なヘディングシュートで合わせるが、GKビテスラフ・ヤロシュのセーブに遭う。こぼれ球をFWブライアン・リンセンが押し込むと、ブロックに阻まれるが、その後主審がビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)のチェックを経て、リンセンのシュートがゴールラインを割ったことを認め、NECの先制点となった。
前半38分、アヤックスは同点に追いつく。後方の板倉のビルドアップからパス4回で最前線へ。最後はFWカスパー・ドルベリがシュートを決め、1-1にした。44分にはMFユーリ・レヘールがDFフィリップ・サンドレルのボールを奪い、ラストパスをFWミカ・ゴドツが決めて2-1と逆転した。
後半開始早々、NECはMFサミ・ウィッサの左足シュートが決まり、2-2と再び同点にする。だが、NECはウィッサが後半14分に退場処分となってしまい、数的不利に陥ってしまう。小川は19分に下がった。また、29分には塩貝が出場した。
試合はそのまま終了し、2-2で引き分けた。板倉と佐野はフル出場となった。アヤックスは3位、NECは4位の位置になっている。
オランダ・エールディビジは20日に第17節を行った。FW小川航基、MF佐野航大、FW塩貝健人の所属するNECと、DF板倉滉とDF冨安健洋が所属するアヤックスの対戦は、2-2で引き分けた。
NECは小川、佐野が先発入り。塩貝はベンチスタートとなった。アヤックスは新加入の冨安は負傷によりメンバー外で、板倉がスタメンでCBとしてプレーした。
前半38分、アヤックスは同点に追いつく。後方の板倉のビルドアップからパス4回で最前線へ。最後はFWカスパー・ドルベリがシュートを決め、1-1にした。44分にはMFユーリ・レヘールがDFフィリップ・サンドレルのボールを奪い、ラストパスをFWミカ・ゴドツが決めて2-1と逆転した。
後半開始早々、NECはMFサミ・ウィッサの左足シュートが決まり、2-2と再び同点にする。だが、NECはウィッサが後半14分に退場処分となってしまい、数的不利に陥ってしまう。小川は19分に下がった。また、29分には塩貝が出場した。
試合はそのまま終了し、2-2で引き分けた。板倉と佐野はフル出場となった。アヤックスは3位、NECは4位の位置になっている。