リーズがロングスローから2発、CK&FKで追加点!! カルバート・ルーウィンは5戦連発でC・パレスに快勝
[12.20 プレミアリーグ第17節 リーズ 4-1 クリスタル・パレス]
リーズは20日、 プレミアリーグ第17節でクリスタル・パレスに4-1で勝利した。リーズのMF田中碧は2試合ぶりに先発から外れて途中出場。クリスタル・パレスのMF鎌田大地は前節の負傷により欠場した。
拮抗した展開が続く中、リーズはロングスローで試合を動かした。前半38分、MFイーサン・アンパドゥが左サイドからゴール前に投げ入れると、相手選手が触れてファーサイドに流れたボールをFWドミニク・カルバート・ルーウィンがシュート。一度はGKディーン・ヘンダーソンに防がれるも、こぼれ球を自ら押し込んだ。これでカルバート・ルーウィンは5試合連続ゴールになった。
さらにリーズは前半45+4分、今度はアンパドゥが右サイドからロングスロー。DFジャカ・ビヨルがニアサイドでフリックすると、カルバート・ルーウィンが再びファーサイドに走り込んでゴールネットを揺らし、2-0とした。
2点を演出したアンパドゥは後半15分、自らゴールも奪った。MFアントン・シュタハが蹴った左CKはクリアされるもMFブレンデン・アーロンソンがペナルティエリア手前からペナルティエリア内に頭で返す。これがゴール前に流れたところへアンパドゥが走り込み、右足でゴールに押し込んだ。
3点リードのリーズは後半32分に田中を投入。そのままリードを保って終盤を迎えていた。
だが、クリスタル・パレスは後半45分にFWクリスタンタス・ウチェがGKルーカス・ペリに倒されてPKを獲得。MFジャスティン・デベニーがゴールに沈めて1点を返した。同45+3分にはデベニーが左サイドからのクロスを頭で合わせるも右ポストに嫌われた。
点差を縮められたリーズは後半45+4分、カウンターで田中が前線に顔を出し、左サイドから来たボールを右のスペースへ流したが味方は走り込んでいなかった。それでもリーズは同45+11分にシュタハが直接FKを決めて試合を締めくくり、快勝を収めた。
