信用残ランキング【買い残増加】 ＮＴＴ、三菱ＵＦＪ、ソラスト
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※12月12日信用買い残の12月5日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1602銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 8,013 151,439 48.40
２．<8306> 三菱ＵＦＪ 3,335 34,008 8.90
３．<6197> ソラスト 1,314 1,815 4.18
４．<2413> エムスリー 1,273 3,510 12.35
５．<4755> 楽天グループ 1,150 15,545 5.54
６．<9984> ＳＢＧ 1,068 10,356 4.90
７．<8136> サンリオ 1,017 13,742 13.19
８．<5032> エニーカラー 956 1,551 17.87
９．<7974> 任天堂 939 4,129 10.97
10．<4344> ソースネクス 931 6,376 4.90
11．<6758> ソニーＧ 763 3,994 7.96
12．<285A> キオクシア 665 6,823 3.53
13．<4813> ＡＣＣＥＳＳ 634 3,152 12.21
14．<4384> ラクスル 626 2,438 16.68
15．<8267> イオン 595 2,627 0.66
16．<4385> メルカリ 564 3,409 2.87
17．<6966> 三井ハイテク 509 2,156 9.55
18．<4826> ＣＩＪ 473 1,304 6.54
19．<9021> ＪＲ西日本 459 3,444 43.44
20．<2802> 味の素 458 2,505 15.46
21．<9023> 東京メトロ 439 4,101 2.99
22．<7013> ＩＨＩ 417 19,797 8.81
23．<6315> ＴＯＷＡ 413 5,365 13.27
24．<3382> セブン＆アイ 407 5,504 41.57
25．<4662> フォーカス 394 716 1023.14
26．<6701> ＮＥＣ 393 2,995 10.56
27．<4689> ラインヤフー 387 21,574 67.70
28．<3903> ｇｕｍｉ 382 5,818 2.46
29．<4507> 塩野義 360 850 4.21
30．<8308> りそなＨＤ 359 4,385 9.72
31．<4005> 住友化 354 8,486 11.32
32．<6920> レーザーテク 342 1,721 1.93
33．<2267> ヤクルト 340 1,760 15.70
34．<8304> あおぞら銀 336 2,089 1.68
35．<9509> 北海電 323 7,646 6.43
36．<9519> レノバ 321 2,266 8.47
37．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 319 3,906 4.23
38．<8113> ユニチャーム 319 6,121 21.47
39．<4506> 住友ファーマ 316 7,595 15.23
40．<6254> 野村マイクロ 310 1,540 3.61
41．<8316> 三井住友ＦＧ 310 11,207 9.26
42．<2353> 日本駐車場 306 1,621 8.34
43．<3315> 日本コークス 297 2,762 3.30
44．<4902> コニカミノル 295 2,681 5.26
45．<4568> 第一三共 292 3,967 50.10
46．<8338> 筑波銀 285 3,269 6.44
47．<3657> ポールＨＤ 275 764 15.72
48．<5726> 大阪チタ 270 2,670 1.76
49．<8058> 三菱商 269 3,519 3.08
50．<5838> 楽天銀 265 2,647 51.40
