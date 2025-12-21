　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※12月12日信用買い残の12月5日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1602銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　　　　8,013　　151,439　　 48.40
２．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　3,335　　 34,008　　　8.90
３．<6197> ソラスト 　　　　　1,314　　　1,815　　　4.18
４．<2413> エムスリー 　　　　1,273　　　3,510　　 12.35
５．<4755> 楽天グループ 　　　1,150　　 15,545　　　5.54
６．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　1,068　　 10,356　　　4.90
７．<8136> サンリオ 　　　　　1,017　　 13,742　　 13.19
８．<5032> エニーカラー 　　　　956　　　1,551　　 17.87
９．<7974> 任天堂 　　　　　　　939　　　4,129　　 10.97
10．<4344> ソースネクス 　　　　931　　　6,376　　　4.90
11．<6758> ソニーＧ 　　　　　　763　　　3,994　　　7.96
12．<285A> キオクシア 　　　　　665　　　6,823　　　3.53
13．<4813> ＡＣＣＥＳＳ 　　　　634　　　3,152　　 12.21
14．<4384> ラクスル 　　　　　　626　　　2,438　　 16.68
15．<8267> イオン 　　　　　　　595　　　2,627　　　0.66
16．<4385> メルカリ 　　　　　　564　　　3,409　　　2.87
17．<6966> 三井ハイテク 　　　　509　　　2,156　　　9.55
18．<4826> ＣＩＪ 　　　　　　　473　　　1,304　　　6.54
19．<9021> ＪＲ西日本 　　　　　459　　　3,444　　 43.44
20．<2802> 味の素 　　　　　　　458　　　2,505　　 15.46
21．<9023> 東京メトロ 　　　　　439　　　4,101　　　2.99
22．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　　417　　 19,797　　　8.81
23．<6315> ＴＯＷＡ 　　　　　　413　　　5,365　　 13.27
24．<3382> セブン＆アイ 　　　　407　　　5,504　　 41.57
25．<4662> フォーカス 　　　　　394　　　　716　 1023.14
26．<6701> ＮＥＣ 　　　　　　　393　　　2,995　　 10.56
27．<4689> ラインヤフー 　　　　387　　 21,574　　 67.70
28．<3903> ｇｕｍｉ 　　　　　　382　　　5,818　　　2.46
29．<4507> 塩野義 　　　　　　　360　　　　850　　　4.21
30．<8308> りそなＨＤ 　　　　　359　　　4,385　　　9.72
31．<4005> 住友化 　　　　　　　354　　　8,486　　 11.32
32．<6920> レーザーテク 　　　　342　　　1,721　　　1.93
33．<2267> ヤクルト 　　　　　　340　　　1,760　　 15.70
34．<8304> あおぞら銀 　　　　　336　　　2,089　　　1.68
35．<9509> 北海電 　　　　　　　323　　　7,646　　　6.43
36．<9519> レノバ 　　　　　　　321　　　2,266　　　8.47
37．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 　　　　319　　　3,906　　　4.23
38．<8113> ユニチャーム 　　　　319　　　6,121　　 21.47
39．<4506> 住友ファーマ 　　　　316　　　7,595　　 15.23
40．<6254> 野村マイクロ 　　　　310　　　1,540　　　3.61
41．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　　310　　 11,207　　　9.26
42．<2353> 日本駐車場 　　　　　306　　　1,621　　　8.34
43．<3315> 日本コークス 　　　　297　　　2,762　　　3.30
44．<4902> コニカミノル 　　　　295　　　2,681　　　5.26
45．<4568> 第一三共 　　　　　　292　　　3,967　　 50.10
46．<8338> 筑波銀 　　　　　　　285　　　3,269　　　6.44
47．<3657> ポールＨＤ 　　　　　275　　　　764　　 15.72
48．<5726> 大阪チタ 　　　　　　270　　　2,670　　　1.76
49．<8058> 三菱商 　　　　　　　269　　　3,519　　　3.08
50．<5838> 楽天銀 　　　　　　　265　　　2,647　　 51.40

株探ニュース