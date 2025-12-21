　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※12月12日信用売り残の12月5日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1602銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<3197> すかいらーく 　　　3,671　　　8,366　　　0.07
２．<7201> 日産自 　　　　　　2,471　　　9,236　　　2.77
３．<7203> トヨタ 　　　　　　1,519　　　4,231　　　1.94
４．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　1,019　　　8,415　　　2.00
５．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　　933　　　6,325　　 15.37
６．<4658> 日本空調 　　　　　　749　　　　751　　　0.37
７．<5401> 日本製鉄 　　　　　　742　　　2,597　　 10.33
８．<6752> パナＨＤ 　　　　　　568　　　1,406　　　1.12
９．<9434> ＳＢ 　　　　　　　　533　　　　988　　 42.74
10．<5970> ジーテクト 　　　　　533　　　　997　　　0.42
11．<6809> ＴＯＡ 　　　　　　　522　　　　531　　　0.30
12．<8136> サンリオ 　　　　　　519　　　1,042　　 13.19
13．<7532> パンパシＨＤ 　　　　517　　　1,979　　　2.98
14．<7261> マツダ 　　　　　　　486　　　2,460　　　1.19
15．<5726> 大阪チタ 　　　　　　486　　　1,520　　　1.76
16．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　　　　482　　　2,339　　　0.52
17．<7128> フルマルＨＤ 　　　　480　　　　925　　　0.07
18．<7613> シークス 　　　　　　469　　　1,034　　　0.12
19．<8729> ソニーＦＧ 　　　　　427　　　　461　　283.68
20．<7267> ホンダ 　　　　　　　418　　　　788　　　8.06
21．<4927> ポーラＨＤ 　　　　　409　　　1,505　　　0.19
22．<6103> オークマ 　　　　　　401　　　　450　　　0.20
23．<3950> ザ・パック 　　　　　352　　　　807　　　0.06
24．<6197> ソラスト 　　　　　　329　　　　434　　　4.18
25．<2004> 昭和産 　　　　　　　314　　　　671　　　0.14
26．<3097> 物語コーポ 　　　　　308　　　　619　　　0.33
27．<8515> アイフル 　　　　　　287　　　1,012　　　6.50
28．<5957> 日東精 　　　　　　　274　　　1,411　　　0.08
29．<6472> ＮＴＮ 　　　　　　　262　　　1,153　　　0.86
30．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　　256　　　1,182　　　4.22
31．<8179> ロイヤルＨＤ 　　　　228　　　2,149　　　0.05
32．<7989> ブラインド 　　　　　223　　　　404　　　0.18
33．<9543> 静ガス 　　　　　　　217　　　　325　　　0.25
34．<5269> 日コン 　　　　　　　214　　　　390　　　1.76
35．<7272> ヤマハ発 　　　　　　214　　　　681　　　3.35
36．<7182> ゆうちょ銀 　　　　　209　　　　515　　　3.92
37．<285A> キオクシア 　　　　　200　　　1,935　　　3.53
38．<4326> インテージＨ 　　　　200　　　　277　　　0.12
39．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　　　　197　　　1,139　　　5.60
40．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 　　　　192　　　　782　　　2.65
41．<8604> 野村 　　　　　　　　190　　　1,667　　　5.88
42．<9672> 東競馬 　　　　　　　178　　　　342　　　0.14
43．<7012> 川重 　　　　　　　　173　　　　500　　　7.86
44．<5202> 板硝子 　　　　　　　167　　　　350　　 36.05
45．<3387> クリレスＨＤ 　　　　167　　　1,709　　　0.38
46．<9107> 川崎汽 　　　　　　　161　　　1,152　　　3.25
47．<7004> カナデビア 　　　　　154　　　　889　　　1.02
48．<8031> 三井物 　　　　　　　153　　　　587　　　2.74
49．<8002> 丸紅 　　　　　　　　152　　　　720　　　1.89
50．<4919> ミルボン 　　　　　　151　　　　305　　　0.27

