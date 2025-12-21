信用残ランキング【売り残増加】 すかいらーく、日産自、トヨタ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※12月12日信用売り残の12月5日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1602銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3197> すかいらーく 3,671 8,366 0.07
２．<7201> 日産自 2,471 9,236 2.77
３．<7203> トヨタ 1,519 4,231 1.94
４．<3656> ＫＬａｂ 1,019 8,415 2.00
５．<9501> 東電ＨＤ 933 6,325 15.37
６．<4658> 日本空調 749 751 0.37
７．<5401> 日本製鉄 742 2,597 10.33
８．<6752> パナＨＤ 568 1,406 1.12
９．<9434> ＳＢ 533 988 42.74
10．<5970> ジーテクト 533 997 0.42
11．<6809> ＴＯＡ 522 531 0.30
12．<8136> サンリオ 519 1,042 13.19
13．<7532> パンパシＨＤ 517 1,979 2.98
14．<7261> マツダ 486 2,460 1.19
15．<5726> 大阪チタ 486 1,520 1.76
16．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 482 2,339 0.52
17．<7128> フルマルＨＤ 480 925 0.07
18．<7613> シークス 469 1,034 0.12
19．<8729> ソニーＦＧ 427 461 283.68
20．<7267> ホンダ 418 788 8.06
21．<4927> ポーラＨＤ 409 1,505 0.19
22．<6103> オークマ 401 450 0.20
23．<3950> ザ・パック 352 807 0.06
24．<6197> ソラスト 329 434 4.18
25．<2004> 昭和産 314 671 0.14
26．<3097> 物語コーポ 308 619 0.33
27．<8515> アイフル 287 1,012 6.50
28．<5957> 日東精 274 1,411 0.08
29．<6472> ＮＴＮ 262 1,153 0.86
30．<4661> ＯＬＣ 256 1,182 4.22
31．<8179> ロイヤルＨＤ 228 2,149 0.05
32．<7989> ブラインド 223 404 0.18
33．<9543> 静ガス 217 325 0.25
34．<5269> 日コン 214 390 1.76
35．<7272> ヤマハ発 214 681 3.35
36．<7182> ゆうちょ銀 209 515 3.92
37．<285A> キオクシア 200 1,935 3.53
38．<4326> インテージＨ 200 277 0.12
39．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 197 1,139 5.60
40．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 192 782 2.65
41．<8604> 野村 190 1,667 5.88
42．<9672> 東競馬 178 342 0.14
43．<7012> 川重 173 500 7.86
44．<5202> 板硝子 167 350 36.05
45．<3387> クリレスＨＤ 167 1,709 0.38
46．<9107> 川崎汽 161 1,152 3.25
47．<7004> カナデビア 154 889 1.02
48．<8031> 三井物 153 587 2.74
49．<8002> 丸紅 152 720 1.89
50．<4919> ミルボン 151 305 0.27
