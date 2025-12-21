「英語は世界を広げるためのコミュニケーションツール、話して楽しいことを学んでほしい」。

そう笑顔で話すのは、仙台市青葉区の市立台原中学校に勤務する全盲の英語教諭小椋汐里さん（２７）。教諭となって５年目で、生徒に外国語を学ぶすばらしさを伝え続けている。（藤沢奏太）

小椋さんは、網膜芽細胞腫という目の病気で左目を生後２か月、右目を５歳で摘出した。現在は白杖（はくじょう）を使って生活し、台原中には市内の自宅から地下鉄で通勤している。

福島県会津若松市で生まれた。教師を夢見たのは、小学２年生の頃だ。アニメ「若草物語 ナンとジョー先生」を聴いて楽しむ中、登場人物の先生の「どんな生徒にも寄り添って一人一人の良さを見つける」様子に憧れた。

中学から視覚支援学校に進学し、目の不自由な友人らと生活して、「言葉や触れることでの学習」が日常となる中、健常者が多い社会生活との隔たりを感じた。一般の公立中の生徒との交流会で、うまくコミュニケーションできない友人もいた。「共生とは何か」を深く考えるきっかけとなった。

サポートが充実していた東北学院大の文学部へ進学。ボランティアに点訳を依頼したり、データで受け取った資料をパソコンの読み上げ機能で確認したりと、工夫して勉学に励んだ。仙台市の教員採用選考を通過して、教師となった。

現在は台原中で英語などの授業を週約２０回行う。授業は「楽しく勉強してほしいし、英語の定着度も分かる」と多くが対話やゲーム形式。生徒が書いた英作文は、ＩＣＴ端末の音声読み上げ機能を駆使して確認する。生徒の場所は、点字の座席表と声を頼りに判断する。教材の準備にも余念がない。

生徒も協力的だ。教室に入ると教卓まで連れていってくれたり挙手の代わりに拍手をしてくれたりする。

大変なのは年度初めで生徒や同僚教員が変わるため、声と名前を一致させることだ。名乗ってから話し始めてもらうよう、授業や職員会議でお願いする。ほかにも「何に困るのか」「どのような手助けが必要か」を早く伝え、自身の障害について理解してもらえるよう努めているという。

授業を受ける１年の男子生徒（１３）は、「パソコンなどを使って工夫して授業してくれる。目が見えないことが気にならないくらい一人一人に気を配ってくれる」と笑顔で話す。同じく１年の女子生徒（１３）も「質問にいつも優しく答えてくれる」と話す。

授業で小椋さんをサポートする講師（４２）は「すごく前向き。コミュニケーション力があり、英語の授業でも生徒は楽しそうに先生と話している」と語る。

今年度からは１年生の道徳も担当。「学力だけでなく、広い視野で何でも受け入れられる心を身につけてほしい」と小椋さん。今日も笑顔で教壇に立つ。