冬の防災キャンプ、テーマは言うまでもなく「寒さ対策」です。大災害時、冬の体育館の避難所は底冷えします。そこで冬のキャンプでは「寒さ」を体験し「対策」を考えます。と言っても無理をして体験する必要はありません。体調を崩してしまっては元も子もありません。今回は「避難所で段ボールベッドのパーティションで過ごす」と仮定して対策を考えます。つまりカセットガスによるストーブ、電源を使った電気毛布などは使えないことを前提に考えます。

大災害はすぐ来るかもしれませんし、しばらく来ないかも知れません。ですので冬用グッズは「普段使い」「何年も使い続ける」と考えて準備してください。

基本は重ね着

当たり前ですが、とにかく重ね着です。と言ってもあまり着こむと「重く」なります。軽い素材の衣料品、ライトダウン・発熱吸湿インナーなどを着ます。タイツ、手袋、マフラー、帽子、厚手の靴下も必要です。

普段使いのものでOKです。災害の時は、普段使いのものを持って完全防備で避難所に行きましょう。

寝具類

寝袋（シュラフ）は、冬用を準備します。夏用をそのまま使うのは厳しいと思います。夏用より値段は少し高くなりますが冬用にしましょう。夏物を2枚重ねという方法もあります。いずれにしても、試してみて自分にフィットする方法を見つけて下さい。

秋の防災キャンプで紹介しましたが「化繊の毛布（ブランケット）」は、軽いうえ温かいです。洗濯も可能です。普段使いで1枚あると、災害の時に役立ちます。夏の防災キャンプで紹介した寝袋の下に敷く「銀マット」「エアーマット」は、夏は地面のデコボコ対策でしたが、冬は地面の冷たさを遮ってくれます。必ず準備してください。寝心地もよくなりますし、温かくなります。

カイロ、蓄熱式ゆたんぽ

カイロは使い捨てカイロです。普段使っている使い捨てカイロを多めに買っておきましょう。そしてゆたんぽは「蓄熱式ゆたんぽ」です。避難所では、自分のパーティションに電源を引き込むことはできませんが、携帯電話・スマホ類を充電するための共用電源はあります。

その電源を使って蓄熱して使います。但し、温かさが持続する時間は品物によって大きく違います。購入する前に機能・仕様をよく確認してください。使える電源の種類、蓄熱に必要な時間、温かさが続く時間をチェックしてください。

また蓄熱式ゆたんぽは置き方、使い方によって事故につながる可能性があります。取り扱い説明書を読んで、安全に使って下さい。これもある意味「消耗品」です。買い換えながら、自分にとって「コレ」と思ったものを見つけて下さい。

新聞紙

最近は新聞をPC・タブレット・スマホで読む方も増えていますが、新聞紙は災害の時に役立ちます。寒い時は、体にまとうと暖をとれます。折れば食器・スリッパにもなります。キャンプではたき火のたき付けに使えます。

ご家庭で新聞をとっていない方は、気になる記事があった時など、たまに駅やコンビニで買ってストックしておきましょう。

まずは自宅で暖房を切ってトライ

いろいろ準備しても、どのくらい役立つかわかりません。ご自宅の床に寝る形でグッズを試してみて下さい。「寒っ」となり我慢できない場合はチャレンジをやめて、次なる策を考えて下さい。

いざ！という時のために何度も試し、「自分なりの暖の取り方」を見つけて下さい。そしてそのグッズを非常持ち出し用に1ヵ所にまとめておきましょう。

◇

被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。