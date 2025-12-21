¥°¥¦¥£¥Í¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥È¥í¡¼¤Î°¦Ì¼¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢»ÍÈ¾À¤µªÁ°¤ÎÊì¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì
¡¡¥°¥¦¥£¥Í¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥È¥í¡¼¤È¥¯¥ê¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î°¦Ì¼¥¢¥Ã¥×¥ë¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÊì¤¬¿È¤ËÃå¤±¤¿90Ç¯Âå¤Î¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥°¥¦¥£¥Í¥¹¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·ºî±Ç²è¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÍè¾ì¡£Êì¤ÈÄï¥â¡¼¥¼¥¹¤È3¿Í¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç3¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤À¤½¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¿ÈÄ¹¤ÎÂ©»Ò¥â¡¼¥¼¥¹¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÎÊìÌ¼
¡¡JustJared¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö12·î16Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤Æ¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥°¥¦¥£¥Í¥¹¤È¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥â¡¼¥¼¥¹¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¤Þ¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¡¼¥«¥Ã¥È¤Î¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤ÈÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿ÇØÃæ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Þ¥¥·¥É¥ì¥¹¡£1996Ç¯¤Ë¥°¥¦¥£¥Í¥¹¤¬±Ç²è¡Ø¥¨¥Þ¡Ù¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¿È¤ËÃå¤±¤¿¡¢¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡25Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ä¸½ºß¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤¥â¥À¥ó¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Î¤ß¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¥¯¡¼¥ë¤ÊÁõ¤¤¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÊì¥°¥¦¥£¥Í¥¹¤Ï¡¢¸ª¤ËÂç¿¶¤ê¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¡£¥Ñ¥ê¡¦¥Æ¥¥µ¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥º¤È¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â©»Ò¤Î¥â¡¼¥¼¥¹¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¡¢¥ì¥¸¥á¥ó¥¿¥ë¥¿¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Âç³ØÀ¸¤é¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
