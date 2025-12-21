変革に「成功するリーダー」と「失敗するリーダー」の決定的な違い

【悩んだら歴史に相談せよ！】好評を博した『リーダーは日本史に学べ』（ダイヤモンド社）の著者で、歴史に精通した経営コンサルタントが、今度は舞台を世界へと広げた。新刊『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）では、チャーチル、ナポレオン、ガンディー、孔明、ダ・ヴィンチなど、世界史に名を刻む35人の言葉を手がかりに、現代のビジネスリーダーが身につけるべき「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く方法を解説。監修は、世界史研究の第一人者である東京大学・羽田 正名誉教授。最新の「グローバル・ヒストリー」の視点を踏まえ、従来の枠にとらわれないリーダー像を提示する。どのエピソードも数分で読める構成ながら、「正論が通じない相手への対応法」「部下の才能を見抜き、育てる術」「孤立したときに持つべき覚悟」など、現場で直面する課題に直結する解決策が満載。まるで歴史上の偉人たちが直接語りかけてくるかのような実用性と説得力にあふれた“リーダーのための知恵の宝庫”だ。

秦の統一を可能にした「法家の改革」

――血縁を断ち、国家をつくる

始皇帝（紀元前259〜210年）は、中国（秦）の初代皇帝。秦の王族として生まれたが、幼少期には敵国の人質となるなどの苦難も経験。秦王に即位した後、敵国から命を狙われながらも、次々と周辺の国を滅ぼし、紀元前221年には中国を統一して「皇帝」と称する。統一後は、皇帝が任命した官僚が各地方を統治する郡県制を導入するとともに、貨幣や計量単位の統一を進めるなど、当時としては驚異的なスピードで中央集権化を実現。こうした急速な中央集権化は地方の伝統的な秩序を破壊し、巨大な宮殿や始皇帝陵の建造のための民衆の負担はきわめて大きなものとなった。その結果、始皇帝の死後、各地で秦に対する反乱が相次ぎ、わずか4年後には秦王朝は滅亡。秦の統一以降、中国では皇帝を中心とした中央集権国家の体制が確立され、1912年に清朝が滅亡するまで約2100年にわたり続いていく。

なぜ「正しい変革」は現場に拒否されるのか

秦の滅亡後、劉邦によって建国された漢は、国家運営において柔軟な戦略をとりました。

変化には「納得する時間」と「適応の余白」が必要です。どれど正しい制度であっても、それが“突然すべてを覆すもの”である限り、現場には混乱と不満が広がります。

特に「旧制度で成功してきた人」にとっては、新制度は自己否定にすら感じられます。制度が機能するかどうかは、内容よりも導入の“仕方”にかかっているのです。

変革を持続させる「柔軟さ」という鍵

現代に通じる「段階的導入」の知恵

柔軟さこそ、変革を持続させる鍵です。漢の成功の理由には、制度そのものの正しさだけではなく、「どのタイミングで・どの地域に・どの程度まで」導入するかという戦略的な判断の柔軟さがありました。

これは現代のリーダーにも通じる重要なポイントです。新しい制度を導入する際には、

・急がず

・焦らず

・広げすぎず

段階的に試しながら、組織文化や価値観を徐々に変えていくプロセスが不可欠なのです。

