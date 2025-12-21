「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

「地雷ワード」とは何か？

多くの職場で見かける「仕事を教えるのがヘタなおじさん」には、ある決定的な共通点があります。

それは、「自分が正しいやり方を知っている」と信じて疑わず、それを部下に一方的に押し付けることです。

「いいか、俺の言う通りにやってくれ」

「俺も最初はできなかったけど、こうやって覚えたんだ」

「それ、違うやり方だから直しておいて」

こうした言葉には、自分のやり方以外を認めない頑なさと、「教える」ことを「型にはめる」ことだと勘違いしている姿勢がにじみ出ています。

指導が「手段」ではなく「自己主張」

そもそも、部下への指導とは「目的を達成するための手段」です。

しかし、仕事を教えるのがヘタな人ほど、教えることそのものが「自己表現」になってしまいます。

つまり、「自分がどうやってきたか」を語ることで満足し、「どうすれば相手が理解しやすいか」や「目的に沿ったやり方かどうか」を考えていないのです。

これは教えるという行為が「相手」ではなく「自分」に向いてしまっている典型です。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

リーダーの仕事は、「教育」だ。

目的を最短で達成するための動きを言語化して示し、それを反復させること。

それが、「教える」ということの本質である。

――『リーダーの仮面』より

つまり、「自分がどうやってきたか」ではなく、「目的を達成するのに最も有効な行動をどう伝え、習得させるか」が鍵なのです。

「過去」より「成果に直結する動き」

もし、あなたが誰かに何かを教える場面に立ったとき、ぜひ次の問いを自分に投げかけてください。

・これは自分の経験談を語って「満足」しているだけではないか？

・この説明は、相手が明日から「同じ成果を出す」のに役立つか？

・自分のやり方ではなく、「目的に合ったやり方」になっているか？

こうした問いによって、「教えるつもりが、押し付けになっていないか？」をチェックすることができます。

指導とは、過去の美談を語る場ではなく、未来の成果を実現する手段です。

リーダーは仮面をかぶりましょう。感情や自我を脇に置き、相手が成果を出せるように冷静に行動を設計し、伝える。それが、本当に「教えられる人」の姿です。

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。