好き＆行ってみたい「宮城県の絶景スポット」ランキング！ 2位「蔵王・御釜と外輪山」、1位は？【2025年調査】
思わず写真を撮りたくなるような景色や、見た瞬間に気分が高まるような場所に出会うと、そこへ足を運んでみたくなりますよね。季節ごとにさまざまな表情を見せる絶景は、見る人の心を軽やかにしてくれるもの。そんな“行ってみたい”と感じる魅力あふれるスポットは、どこにあるのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「宮城県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「エメラルドグリーンが綺麗で、天気、時期によって色が変わるのも面白いから」（30代女性／宮城県）、「とくに御釜は生で見ると自然のすごさを感じる。冬は通行止めになってしまうので注意が必要」（40代男性／千葉県）、「外輪山のダイナミックな景観とスケール感がすごいです。“宮城の自然の象徴”と言っていい場所」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「大小の島々が浮かぶ松島湾は、まるで自然が描いた水墨画のよう。特に『松島四大観』からの眺めは、時間帯や天候によって表情が変わり、何度訪れても新しい発見があります。歴史と自然が調和した、心落ち着く場所です」（60代男性／広島県）、「日本三景のひとつなので、一生に一度は見ておきたいから」（50代男性／大阪府）、「大小260余りの島々が浮かぶ景色は、日本三景の一つに数えられ、四季折々の美しさに感動するから」（30代男性／滋賀県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：蔵王・御釜と外輪山（白石市・蔵王町）／46票蔵王連峰にある爆裂火口湖「御釜」。エメラルドグリーンに輝く湖面が特徴的で、見る角度や天候によって色が変わる神秘的な光景が楽しめます。外輪山のコントラストも美しく、特に高山植物の開花時期には、雄大な景色とともに季節の彩りを感じられます。
1位：松島の絶景群（松島町・塩竈市）／86票日本三景の一つに数えられる松島は、大小260余りの島々が浮かぶ多島美が特徴です。島々には松の木が生い茂り、四季折々の風景を見せてくれます。遊覧船からの眺めはもちろん、松島四大観と呼ばれる高台からの眺めも格別で、壮大で美しい景観が多くの人を魅了します。
