元日本テレビでフリーアナウンサーの宮崎宣子（46）が20日、自身のインスタグラムを更新。司法試験合格を報告しフリーアナウンサーの山本モナ（49）との再会ショットを公開した。

「モナさんと」と山本アナとのツーショットをアップ。「早稲田のビジネススクールに通っていた時に、同じ時に早稲田のロースクールへ通っていたモナさん」「お互い在学中にカフェで宮崎ー！久しぶりー！って声をかけてもらい、きゃーモナさーん??って嬉しくなりその後すぐランチしました その時は私は妊娠7カ月くらいのときでした」と振り返った。

「お互いに卒業し、モナさんは無事司法試験合格 すごすぎます」と宮崎アナ。「久しぶりにお会いして、たくさん話して、めちゃくちゃ笑いました」と記した。

「でも、一番笑ったのは、最後に記念に写真を撮ろうとなったら、モナさんが、どんどん下がるんですもん！私の顔が倍になったじゃないですかー って大笑いしました」とつづり、「お互いたくさんお仕事させていただいていた時も同じで、何気に勉強好きなところや、あまり人と群れないところとか、たくさんの共通点があることが分かり、なんだかまたパワーをもらえた気がしました」とした。

「今さらだけど、出産祝いって頂いたお洋服が可愛くて大喜び 今、90でしょ？サイズ100にしといたからーって言われて、さすが！諸々大先輩 って思いました」とつづった。

「大学院通ってた時に、眠れず体力を消耗してギックリ腰や目眩がしてた時がありましたが、その何倍も努力と勉強に励まれたモナさんを見て、私、まだまだやなって思って気合いを入れなおしたランチでした。モナさん、これから益々頑張ってくださーい」とエールを送った。