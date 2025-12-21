◆プレミアリーグ第１７節 ブライトン０−０サンダーランド（１２月２０日、英国・ブライトン・ファルマー・スタジアム）

英国ではプレミアリーグ第１７節が２０日、８試合行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）所属のブライトンはホームで今季チャンピオンシップ（英２部リーグ）からの昇格組ながら現在８位に健闘するサンダーランドと対戦。先週のリバプール戦で途中出場し、７７日振りの復帰を果たした三笘はこの試合もベンチスタートとなった。

「点を取るだけですね」。０−０で折り返した後半１９分にデ・カイペルのサブとしてピッチに登場した三笘が意識したのはゴールだけだった。

なかなかボールに触れなかった。しかし同２５分、左サイドでボールを受けると、細かいタッチのドリブル見せて相手を翻弄し、最終ラインを突破。折り返しクロスを放ち、見せ場を作る。

さらには後半３１分、ベテラン・ミルナーからの縦パスに鋭く反応して最終ラインの裏に抜け出すと、左足をダイレクトに合わせて折り返しのクロスを放ち、あわやの場面を作った。

９月２０日のトットナム戦以来、ちょうど３か月振りのホーム戦だった。前半２３分にピッチ脇で三笘がウォームアップを始めるとすかさずサポーターがチャントを叫んだ。

そして三笘が登場した後半１９分にはエースのホーム復帰をサポーターがスタンディング・オベーションで迎えた。

「あれだけの歓声もらった」と三笘。しかしアウェー戦でサンダーランドが人数を最終ラインに集めてガッチリと守りを固めて

ゴールレスで終わった試合には「（声援に）プレーで返さないといけなかった．期待外れと思います」と話して、口を真一文字にしめた。

この試合も前節に続き３０分程度のプレーに終わったが、来週の土曜日２７日はアウェーでアーセナル戦。さらに３０日にはウェストハムとのアウェー戦が続く。

三笘はそんなハードなプレミア特有の年末年始のスケジュールにも「スタメンで出れるぐらいに持っていかないといけないと思います。やっぱり連戦で全員の力が必要なので。勝利から今遠ざかっているので、どんな形でも、しっかりと勝たないといけないと思います」と話して、１日も早い完全復調を誓っていた。