¡Ú22Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÛÅìµþ¤ÇÊÌ¤ì¤¿¸µÉ×¤Ç¤¢¤ë¶äÆóÏº¤«¤é¡¢¥È¥¤Ë¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè61²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
Ìë¤ÊÌë¤Ê¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë²øÃÌ¤ò¸ì¤ë¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬²øÃÌ¤òµ»ö¤ËÆüËÜÂÚºßµ¤ò½ñ¤½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë³¤³°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«Ê¹¤¯¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤«¤Ä¤ÆÅìµþ¤ÇÊÌ¤ì¤¿¸µÉ×¤Ç¤¢¤ë¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤«¤é¡¢¥È¥¤Ë¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¶äÆóÏº¤¬¾¾¹¾¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶äÆóÏº¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©