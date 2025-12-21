WBS年末3時間生放送！メインキャスターのカズレーザーに続きゲストキャスターとして八嶋智人・松村沙友理の出演が決定！
テレ東では、12月28日（日）夜10時10分から「WBS（ワールドビジネスサテライト）」3時間生放送の年末特番を放送します。2024年の年末に放送した第1弾に続き、2年目となる今年の年末特番のテーマは「ニッポン経済“元気な現場”見に行く!SP」。WBSならではの視点、かつ誰にも分かりやすい切り口で2025年の経済ニュースや話題を振り返り、2026年のスタートに備える経済特番です。
田中瞳アナウンサーと並んでメインキャスターを務めるのは、幅広い知識と発言力に定評のあるメイプル超合金のカズレーザー。さらにゲストキャスターとしてドラマやバラエティーなど、さまざまな番組に出演し活躍の場を広げている八嶋智人、松村沙友理の出演が決定しました！
番組では、日本経済を盛り上げる“元気”な現場を深掘り取材。世界に挑む人型ロボット開発の最前線や、熱狂を生む“日本発”キャラクタービジネスの裏側、大谷翔平選手フィーバーで海を越えて広がるビジネスなどVTRだけでなく、最新のVPスタジオ、ホットな現場からの中継を交えてお伝えします。気になる番組内容の一部をご紹介！
【番組内容（予定）】
■ 卓球金メダリストで“投資家”水谷隼が“億り人”から「株」「不動産」の必勝法を学ぶ！
日経平均株価が史上最高値を更新するなど歴史的な株高となった2025年。首都圏では不動産価格の上昇も続く中、どうすれば投資で“儲ける”ことができるのか。卓球の金メダリストで投資家としての顔をもつ水谷隼がその「極意」を学ぶ。元会社員で年間5億円稼ぐ不動産投資家や、20万部売れている書籍「5年で1億貯める株式投資」の著者が登場！2026年の相場も展望する。
■ 世界を席巻する「AI✖人型ロボット」が集合！
AI（人工知能）が広がる中、開発競争が激化しているのが人型ロボットだ。スタジオにも大集合！華麗なダンスを披露する。アメリカや中国が世界でリードする中、日本はどう立ち向かうのか。開発の最前線にたつ“ロボット博士”が日の丸人型ロボットの現在地をどこよりもわかりやく解説。「日本は世界で勝てる！」と断言する理由は。
■ 独占密着！大ヒット映画「国宝」がハリウッドへ＆吉沢亮SPインタビュー
邦画の実写映画で興行収入1位の記録を22年ぶりに塗り替えた「国宝」。次なる目標は海外市場での成功だ。中でも、第98回アカデミー賞国際長編映画賞受賞への期待が高まっている。番組では主演を務めた吉沢亮のハリウッドでの活動に独占密着。世界で勝つ「ジャパニーズコンテンツ」の強みを深掘りする。
■ 沸騰！キャラクタービジネス「たまごっち」フィーバー＆「ほっぺちゃん」復活物語
累計出荷個数が全世界で1億個を超えた「たまごっち」。時代と共に進化をとげ、世代を超えて愛される日本発の「IP」として注目されている。また平成のデコブームのさなかに生まれた「ほっぺちゃん」の人気復活に注目。どん底となった会社を救ったのは「ファン」の声・・・キャラクタービジネスの真髄を追う。
■ 万博のそのあと パソナのパビリオンのその後
来場者数2500万人を超えた大阪・関西万博。経済効果は従来の試算を上回る3兆円超えと、大きなインパクトを残した。番組では「万博」のその後を追跡。人気パビリオン移転という大プロジェクトや話題となった「人間洗濯機」の動きを追うと意外な現場が･･･
■ 世界の”OHTANI”ビジネス
今シーズンも超人的な活躍を見せたメジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手。20社以上とスポンサー契約を結び、その額は1億ドル（150億円）を超えるという。WBSではその”広告塔”としての実力に注目。大谷選手を起用して売り上げ激増。海外市場でも”特大ホームラン”を打った日本企業とは･･･。
などなど、話題になった”元気な現場”を次々と紹介。そのほか、誰もが知るあの大企業のトップや、有名人たちもスタジオ生出演します。経済に詳しい人もそうでない人も、日頃WBSを見ている人も見ていない人も、誰もが飽きずに楽しめる3時間生放送です。ぜひご覧ください。
【出演者コメント】
■ カズレーザー（メイプル超合金）
Q：経済ニュースのメインキャスターとしての抱負は？
A：今年は近いものでいえば、日経平均株価が5万円を超えたりとか経済に大きな動きがありましたし、初めての女性首相誕生とかで日本が大きく動いたと思うんですけど。抱負としましては、オンエアまでに不祥事を起こして謹慎にならないように、そこだけは注意したいなと思いますね（笑）。
Q：放送を楽しみにしている視聴者にメッセージをお願いします。
A：年末の忙しい時期だと思いますが、もう、”ながら見”でもいいので、必ずチャンネルをこちらに合わせてください。
■ 八嶋智人
Q：放送を楽しみにしている視聴者にメッセージをお願いします。
A：『ビジネス』は、全く門外漢なので、勉強するつもりでお邪魔します。世界は目まぐるしい。
WBSらしい切り口で世界を理解し、55歳以降の人生に少しでも役立てば、これ幸いです。
テレビの前の皆様もいかがでしょう？共に世界を学びませんか？僕1人だと寂しいから！
■ 松村沙友理
Q：番組でキャラクタービジネスの現場を取材されましたが感想は？
A：以前はキャラクターでもどっちかっていうと「2次元のもの」を画面で見たり、「本の中にいるもの」っていう印象があったのが、今はグッズもたくさん出ているし、実際にキャラクターとしても会えたりするっていうのが、やっぱり皆さんこの「熱量」につながっていると感じましたし、実際にグッズとかも全部かわいくて、集めたい気持ちになりました。
Q：放送を楽しみにしている視聴者にメッセージをお願いします。
A：この2025年っていう1年もたくさんいろんなことがあったと思いますので、皆さんと楽しく振り返れたらいいなと思っております。ぜひ皆さんご覧ください！
≪番組概要≫
【タイトル】WBS年末特番「ニッポン経済“元気な現場”見に行く！SP」
【放送日時】2025年12月28日（日）夜10時10分〜深夜1時（生放送）
【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】
全国どこからでも放送と同時に視聴可能なリアルタイム配信は、テレ東の経済メディア「テレ東BIZ」と民放公式テレビ配信サービス「TVer」で！
放送後の見逃し配信は動画配信サービス「テレ東BIZ」「U-NEXT テレ東BIZセレクション」なら見放題！
広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」（テレ東HP、TVer）でも見逃し配信！
【出演者】
《メインキャスター》カズレーザー（メイプル超合金）、田中瞳（テレビ東京アナウンサー）
《ゲストキャスター》八嶋智人、松村沙友理
《スペシャルゲスト》野口聡一（宇宙飛行士） 粟田貴也（トリドールHD社長）
後藤達也（経済ジャーナリスト） 古田貴之（千葉工業大）ほか
《VTR出演》吉沢亮、水谷隼 ほか
《フィールドキャスター》長部稀、古旗笑佳
【コピーライト】Ⓒテレビ東京
