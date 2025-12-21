＜ド素人がM-1出場？＞アラフォー会社員「ずっと憧れだった」⇒断固反対？応援する？【前編まんが】
旦那さんから「人生でやり残したことがある」と言われたら、皆さんどう感じますか？ 一体なんだろう……と、ちょっと不安になりますよね。わが家の場合、旦那のやり残したことは「M-1への出場」でした。最初は、「なんだ、そんなことか」と思いましたが、旦那は練習やM-1の開催場所に行くために、日本中を移動することに。ちょっとした趣味だと気楽に考えていましたが、時間・費用の面からそれを越えてくるのです。本音ではやめてほしいけど……見守るべき？ 私の心は揺れていました。
旦那がお笑い好きなのは知っていました。テレビでもよくバラエティ番組を見ているし、普段からおもしろいことを言うのが好きな人だと思っていました。
アラフォーのいい大人がM-1に出るなんて、やめてほしいというのが正直な感想でした。優勝したらなんたらって言うのは、冗談だろうけど……。あー反対したい。でも本人がやりたいってことをダメって言うのはな……心の中で葛藤があります。
交通費だけでもかなりの負担になるのではないでしょうか……。
はっきり言って無謀な挑戦に思えてしまいました……。でも、普段は呑気に見える旦那ですが、実際には仕事でかなり忙しく、その合間を縫って予選に向けてコツコツと準備をしている姿を見てきました。予選にかかる費用は全部自分のお金からということもあり、そこまでして挑戦したいという気持ちを、無下にはできませんでした。
旦那の人生においてやり残したことが、M-1への出場だとは思いませんでした。出場すること自体は応援したいのですが、そのためにかかる費用や労力にあ然としてしまいます。
相方との練習のために大阪へ、M-1の予選のために北海道へ。
優勝できる可能性があるならまだしも、ド素人なのに……。正直、家庭のことも疎かになりがちだし、予選に向けての準備でさらに時間も取られる……。
断固反対したほうがよかったでしょうか？
ちなみに義両親は、息子の挑戦を応援する気満々です。
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・横内みか
